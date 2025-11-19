Цончо Ганев произнесе реч на „Форумът за международно сътрудничество Китай – Европа“

В Сиан, сърцето на провинция Шаанси, започна „Форумът за международно сътрудничество Китай – Европа“ – едно от най-значимите международни събития в областта на икономическите и транспортните връзки.

Над 450 представители от 45 държави, включително тези от БРИКС, министри и ръководители на водещи световни компании, вземат участие във форума.

Сред четиримата основни представители на китайската страна, водени от първия вицепремиер на Китай г-н Дин Сюесян, организаторите определиха единствено аз да произнеса официална реч пред международната аудитория – признание както за България, така и за Възраждане.

Последва работна среща между мен, българския посланик в Китай г-н Андрей Техов, представители на българския бизнес и г-н Дин Сюесян, заедно с ръководителите на най-големите китайски компании в транспортния сектор.

