Дузпа пречупи България U21 в Шотландия

Младежкият национален отбор на България отстъпи с 0:1 на Шотландия в петата си европейска квалификация от група „В“.

На стадион „Фър Парк“ в Мъдъруел дузпа направи разликата между двата отбора.

Адедира Дебуде вкара от бялата точка в 37-ата минута, след като Теодор Иванов извърши нарушение в опита си да изчисти топката след центриране от ъглов удар.

Началните минути на срещата бяха за тима на Тодор Янчев. Първо Никола Илиев отправи удар, но вратарят на домакините Руаирд Адамс спаси. Скоро след това Кристиян Балов бе изведен очи в очи със стража на шотландците, но последвалият му изстрел попадна в неговия обсег.

Постепенно Шотландия изравни играта, но без да създава опасности пред вратата на Пламен Андреев. След почивката двата тима трудно излизаха на положения. В опит да промени развоя на срещата Тодор Янчев пусна в игра Борис Димитров, Николай Златев, а в края и Роберто Райчев и Антоан Стоянов. В крайна сметка България допусна второ поражение в квалификациите и остава със 7 точки, на 3 зад „гайдарите“ и Чехия. Лидер е Португалия с 13 пункта. Това бе и последен мач за „лъвчетата“ за 2025 година.

На 27 март догодина приемаме Гибралтар, а в последния ден от месеца сме домакин и на Азербайджан.

Състав на България U21: 1. Пламен Андреев, 15. Димитър Папазов, 4. Тодор Павлов, 14. Теодор Иванов, 5.Михаил Полендаков, 21. Петко Панайотов, 22. Асен Митков (88’ Антоан Стояов), 16. Цветослав Маринов (72’ Борис Димитров), 18. Кристиян Балов (88’ Роберто Райчев), 10. Никола Илиев (76’ Николай Златев), 9. Борислав Рупанов;

