Агасандян: Създаваме голямо Евразийско партньорство

Статия на директора на Първи департамент на страните от ОНД в МВнР на Русия М.В.Агасандян, публикувана в списание „Евразийски диалог“

Процъфтяващият и динамичен бизнес сектор несъмнено е системообразуващ фактор в много области. <…>

Задачата за създаване на най-благоприятни условия за предприемаческа дейност, включително и навън, е от стратегически характер и подкрепата на руските участници във външноикономическата дейност чрез дипломатически и международноправни средства се превърна в една от ключовите задачи на Министерството на външните работи на Руската Федерация. <…>

ЕАИС

Евразийският икономически съюз (ЕАИС) е водещият проект тук – не само като чисто икономическа структура, но и като най-дълбоко интегрираното междудържавно обединение с наднационално регулиране. <…>

Работата на ЕАИС във външната търговия открива широки перспективи за бизнеса. Това се отнася преди всичко до сключването на споразумения за свободна търговия (ССТ) с трети страни. <…>

Евразийската банка за развитие (ЕБР) разполага със значителни инструменти за подкрепа и развитие на предприемачеството. <…> ЕБР предоставя финансиране и/или техническа помощ за проекти, които създават или засилват интеграционния ефект в региона. <…>

Бизнес съветът на ЕАИС също е важен. Неговата дейност е насочена към установяване на преки връзки между предприемачите, създаване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на търговското, икономическото, индустриалното и инвестиционното сътрудничество, както и подкрепа на външнотърговската политика на ЕАИС. <…>

ОНД

Икономическият сектор е жизненоважен компонент в рамките на ОНД. Създадена е обширна правна основа, неразделна част от която е Споразумението за зона за свободна търговия от 18 октомври 2011 г., което осигурява функционирането на пълноценен режим на свободна търговия. <…>

Според Междудържавния статистически комитет на ОНД, външнотърговският оборот на стоки на страните от ОНД е възлизал на 1,1 трилиона щатски долара през 2024 г. <…>

Бих искал също така да отбележа специално декларацията, одобрена на заседанието на Съвета на министрите на външните работи на ОНД на 7 октомври 2024 г., относно недопустимостта на използването на едностранни ограничителни мерки в международните отношения. <…>

ОДКБ

В рамките на формата на ОДКБ, <…> държавите-членки обръщат специално внимание на въпросите на военно-икономическото и индустриалното сътрудничество, което е пряко свързано с развитието на националните отбранително-промишлени комплекси и съответните логистични системи за въоръжените сили на страните-членки на Организацията. <…>

В духа на съюзничество и ангажираност към общи цели, отчитайки националните интереси на всяка държава-членка, продължава усърдната работа за по-нататъшно интегриране и консолидиране на усилията и компетенциите на предприятията и организациите от отбранителния сектор в рамките на ОДКБ, както и за създаване на необходимите условия за реализиране на съвместни проекти в приоритетни области.

В обобщение, трябва да се констатира, че въпреки съществуващите резултати, икономическият потенциал на организациите, действащи в нашето общо пространство, все още не е напълно реализиран. <…>

Опитът и ресурсите на нашите регионални структури са особено търсени в рамките на реализацията на инициативата на Президента на Руската Федерация В.В.Путин за създаване на Голямо Евразийско партньорство.

Facebook

Twitter



Shares