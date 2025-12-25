Банско отбеляза Рождество Христово с празничен звън

Банско тържествено отбеляза най-светлия християнски празник – Рождество Христово.

Празничният ден започна със Света литургия, след която градът отправи своите послания за мир, здраве и благоденствие чрез тържествения звън на църковните камбани, съчетан с гласа на звонците.

Стотици жители на Банско от трите махали на града – Костей блата, Вионово блато и Улевиница се включиха в характерния за банскалии обичай „Дрънкане на зво́нци“. Участваха хора от всички възрасти – от най-малките до най-възрастните, в нагледен пример за живата приемственост между поколенията и силата на традицията.

След като се събраха на централния площад, всички тръгнаха в общо празнично шествие, водено от кмета на община Банско Стойчо Баненски. Със силния и ясен звън на запазени през поколенията звонци, както и на нови чанове, специално изработени за този ритуал, беше възвестено Раждането на Спасителя – събитие, което носи послание за светлина, надежда и ново начало.

След коледното шествие звънците замлъкват, но само за кратко, защото отново ще зазвънят силно и празнично в първия ден на Новата година.

Facebook

Twitter



Shares