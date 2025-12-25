Китайският капиталов пазар приключва година на експлозивен растеж

Към 19 декември общият размер на борсово търгуваните фондове (ETF) на китайския пазар е достигнал 5,78 трилиона юана, с ръст от над 2 трилиона юана през годината и увеличаване на темпото на растеж с повече от 53%.

Фондовете на фондове (FOF) също отбелязват година на „експлозивен растеж“, като до момента са създадени 79 нови, а набраната от тях сума е 80,354 милиарда юана, което надвишава общата на новоиздадените фондове през предходните три години.

Показателите и на двата вида фондове са рекордно високи в историята на китайския капиталов пазар.

