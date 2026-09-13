От пъстрите медини на Маракеш и Фес до златните дюни на Сахара, Атласките планини и атлантическото крайбрежие – открийте 10 причини Мароко да бъде следващото ви незабравимо пътуване.

Мароко е една от онези страни, които могат да ви дадат усещането, че сте попаднали в няколко различни свята по време на едно и също пътуване. Средновековни медини, пъстри пазари, пустинни дюни, заснежени планини, атлантически плажове, древни римски руини и традиционни берберски села съществуват в рамките на една държава.

Мароко има 9 обекта в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, сред които медините на Маракеш и Фес, Айт Бен Хадду, Волубилис, Есауира и Рабат.

Но най-силната причина да изберете Мароко не е само броят на забележителностите. Това е начинът, по който историята, природата, храната и ежедневният живот се преплитат.

Ето 10 причини Мароко да бъде следващата ви туристическа дестинация.

1. Маракеш ще ви пренесе в друг свят

Маракеш вероятно е първият град, за който много хора се сещат, когато чуят „Мароко“.

Известен като Червения град, той впечатлява със своите охрени стени, тесни улици, пазари и архитектура.

В центъра на старата медина се намира прочутият площад Джема ел-Фна, който с настъпването на вечерта се превръща в оживено пространство с храна, музика, улични изпълнители и търговци.

Официалният туристически портал на Мароко описва Маракеш като място, където традицията и модерността се срещат — от медината и суковете до съвременните квартали Гелиз и Ивернаж.

Самата медина на Маракеш е включена в списъка на ЮНЕСКО и представлява исторически град с лабиринт от улици, пазари, традиционни занаяти и архитектурни паметници.

2. Фес ще ви покаже средновековното лице на Мароко

Ако Маракеш е градът на цветовете и оживените площади, Фес е мястото, където можете да се потопите още по-дълбоко в историята.

Медината Фес ел-Бали е включена в списъка на ЮНЕСКО и е една от най-значимите исторически градски зони в Мароко.

Тесните улици са изпълнени с малки работилници, магазини, традиционни пекарни, джамии и занаятчийски ателиета.

Официалният туристически портал на Мароко препоръчва сред забележителностите на Фес джамията и университета Ал-Карауин, кожарските работилници, гробниците на Меринидите и музея Nejjarine.

Тук можете да видите традиционни занаяти, които продължават да се практикуват и днес.

3. Сахара ще ви даде усещане за истинско приключение

Една от най-силните причини да посетите Мароко е възможността да се озовете сред пясъчните дюни на Сахара.

Районът около Мерзуга и Ерг Шеби е известен с огромните оранжеви дюни.

Можете да прекарате нощ в пустинен лагер, да наблюдавате залеза, да се разходите с камила или просто да останете в тишината на пустинята.

Има нещо особено впечатляващо в това да видите как слънцето постепенно променя цвета на пясъка — от златист до наситено оранжев и червен.

За фотографите това е истински рай.

4. Синьото Шефшауен е мечта за фотографите

Шефшауен е едно от най-фотогеничните места в Северна Африка.

Градът е разположен сред планините Риф и е известен със своите сини и бели фасади.

Разходката из медината е като преминаване през лабиринт от сини улици, стълби, врати и малки площади.

Но Шефшауен не е само красив фон за снимки. Официалният туристически портал на Мароко подчертава и богатото му наследство, традиционните занаяти, касбата и възможностите за планински разходки в околността.

Това е идеалното място за туристи, които обичат бавните разходки и малките детайли.

5. Атласките планини са идеални за любителите на природата

Мароко не е само пустиня.

В страната се намира Високият Атлас, който включва най-високия връх на Северна Африка — Джебел Тубкал с височина 4167 метра. Високият Атлас се простира на около 750 километра и разделя различни природни зони на Мароко.

Това прави страната чудесна дестинация за планински туризъм.

В зависимост от сезона можете да изберете кратка разходка около планинските села или по-сериозен преход към Тубкал.

Пейзажите са изключително разнообразни — зелени долини, скалисти върхове, водопади и традиционни селища.

6. Айт Бен Хадду изглежда като декор от филм

Айт Бен Хадду е едно от местата, които почти не изглеждат реални.

Този укрепен ксар в Южно Мароко е изграден от традиционни земни материали, а сградите са събрани зад защитни стени с кули.

ЮНЕСКО определя Айт Бен Хадду като впечатляващ пример за традиционна предсахарска архитектура и го включва в списъка на световното наследство през 1987 г.

Местоположението му между планините и пустинните райони допринася за уникалния му вид.

Не е случайно, че районът около Уарзазат е известен и с филмовите си продукции.

7. Есауира съчетава океан, история и спокойствие

Ако предпочитате морето пред пустинята, Есауира е чудесен избор.

Градът се намира на атлантическото крайбрежие и е известен със своята медина, крепостни стени, пристанище и сини рибарски лодки.

Медината на Есауира е сред обектите на ЮНЕСКО в Мароко.

Тук атмосферата е по-спокойна от тази в Маракеш. Можете да се разходите по крепостните стени, да наблюдавате рибарите на пристанището и да опитате прясна морска храна.

Ветровете правят района популярен и сред любителите на водните спортове.

8. Мароканската кухня е причина сама по себе си

Мароко е дестинация, която трябва да се опита, а не само да се разгледа.

Едно от най-популярните ястия е тажинът — бавно приготвено ястие, което може да съдържа месо, зеленчуци, сушени плодове, ядки и различни подправки.

Кускусът също е основна част от местната кулинарна традиция.

А след хранене почти винаги можете да очаквате марокански чай с мента.

Храната в Мароко е резултат от много културни влияния — арабски, амазигски, андалуски, средиземноморски и африкански.

Именно това разнообразие превръща всяко хранене в малко културно пътешествие.

Съвет: не се ограничавайте с ресторантите в туристическите центрове. Опитайте местни заведения и пазари, където можете да видите как изглежда ежедневната кухня.

9. Мароканските медини са живи исторически градове

Една от най-големите причини да посетите Мароко е възможността да се разхождате в исторически градски пространства, които все още са част от ежедневието.

Медината не е просто туристическа атракция. Това е традиционна градска среда с тесни улици, магазини, работилници, пазари, джамии и домове.

Официалният туристически портал на Мароко описва медините като пространства, в които традициите, занаятите и архитектурата продължават да бъдат част от ежедневния живот.

Във Фес можете да наблюдавате традиционни занаяти, в Маракеш да се изгубите в суковете, а в Есауира да комбинирате медината с атмосферата на океански град.

Това е едно от преживяванията, които правят Мароко толкова различно от стандартната градска екскурзия.

10. Мароко съчетава история, природа и приключения в едно пътуване

Последната причина всъщност обединява всички останали.

Малко са държавите, в които можете в рамките на едно пътуване да:

разглеждате средновековна медина;

посещавате древни римски руини;

изкачвате планини;

прекарвате нощ в пустинята;

карате сърф по Атлантическия океан;

опитвате традиционна кухня;

посещавате амазигски села;

пазарувате традиционни занаяти;

разглеждате дворци и джамии;

почивате край морето.

Именно географското разнообразие е една от големите силни страни на Мароко. Високият Атлас, пустинните райони, Атлантическият океан и Средиземноморието създават изключително различни пейзажи в рамките на една държава.

Волубилис – Римската история на Мароко

Ако сте любители на историята, отделете време за Волубилис.

Този древен археологически обект разкрива римското присъствие в Северна Африка. Сред руините можете да видите арки, колони, храмове и запазени мозайки.

Волубилис е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1997 г.

А какво ще кажете за Рабат?

Столицата Рабат често остава в сянката на Маракеш и Фес, но определено заслужава място в маршрута.

ЮНЕСКО включва Рабат в списъка на световното наследство като „Модерна столица и исторически град: общо наследство“.

Една от най-приятните части за разходка е Касба Удая, разположена край река Бу Регрег и Атлантическия океан.

Рабат е добър избор за хора, които искат да видят по-спокойната страна на Мароко — с историческа архитектура, зелени пространства и океански пейзажи.

Кога да посетите Мароко?

Мароко може да се посещава през различни сезони, но най-подходящият период зависи от маршрута.

За Маракеш, Фес и пустинята по-умерените сезони са по-комфортни за продължителни разходки.

За планински преходи условията зависят от конкретния маршрут и надморската височина.

За крайбрежието климатът е по-мек, а Атлантическият океан предлага различно преживяване от вътрешността на страната.

Ако планирате комбинация от градове, планини и пустиня, не забравяйте, че температурите могат да се различават значително между отделните райони в рамките на един и същи ден.

Какво прави Мароко толкова специално?

Мароко не е просто дестинация за разглеждане на забележителности.

То е място, където цветовете, ароматите, архитектурата, храната и пейзажите постоянно се променят.

Един ден можете да се изгубите в лабиринта на медината във Фес. На следващия да стоите пред укрепените стени на Айт Бен Хадду. След това да наблюдавате залеза над Сахара, а няколко дни по-късно да пиете чай край Атлантическия океан в Есауира.

Именно това е голямото предимство на Мароко.

Не е нужно да избирате между културно пътуване, приключение, природа и почивка — можете да получите всичко това в една дестинация.

Статия на Кристина Тенева

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