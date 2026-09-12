ЦСКА 1948 измъкна драматична победа над Дунав Русе с гол в 90-ата минута

Драган Гривич донесе успеха с 2:1 за домакините в двубоя от деветия кръг на efbet Лига

ЦСКА 1948 победи Дунав Русе с 2:1 в оспорван мач от деветия кръг на efbet Лига. Двубоят бе решен в самия край, когато Драган Гривич се разписа в 90-ата минута и донесе трите точки на домакините.

ЦСКА 1948 започна много активно и още преди да изтече първата минута можеше да поведе. Георги Русев центрира към Атанас Илиев, чийто удар срещна страничната греда.

Само няколко минути по-късно натискът даде резултат. В 4-ата минута Фредерик Масиел проби по десния фланг и центрира в наказателното поле. Мамаду Диало спечели единоборството си със Стоян Предев и отбеляза за 1:0.

Дунав опита да отговори веднага, но Алекс Божев спаси удар на Радослав Апостолов. До почивката домакините имаха още възможности да увеличат преднината си, но Диало и Атанас Илиев не успяха да намерят вратата.

Дунав изравни след почивката

В началото на второто полувреме грешка при изнасянето на топката от ЦСКА 1948 позволи на гостите да възстановят равенството. Кристиян Бойчев изведе Джордан Сейнт-Луис, който се измъкна зад защитата и преодоля Божев за 1:1.

Домакините реагираха и в 51-ата минута отново бяха спрени от гредата. Георги Русев намери Атанас Илиев, но неговият удар срещна напречния стълб.

В 61-ата минута Валиньо изпрати топката във вратата на ЦСКА 1948, но попадението на Дунав беше отменено заради засада. Решението остана в сила и след проверка с ВАР.

Последваха положения пред двете врати. Браян Собреро и Огньен Гашевич затрудниха Георги Китанов, а в 78-ата минута Дунав получи отлична възможност да направи пълен обрат. Сейнт-Луис остана сам срещу Божев, но не успя да намери очертанията на вратата.

Гривич реши мача в последната минута

Драмата настъпи в 90-ата минута. Георги Русев центрира, топката се отклони от Флориан Кребс и срещна напречната греда. Драган Гривич реагира най-бързо и отблизо реализира победния гол за 2:1.

Така ЦСКА 1948 стигна до ценен успех след драматичен завършек, докато Дунав Русе остана без точка, въпреки че бе близо до равенството и имаше възможности дори да поведе през второто полувреме.