Съдят извършител на серия кражби

Районна прокуратура-Ботевград с обвинителен акт предаде на съд В.В., на 24 години, обвинен за кражби, извършени при условията на продължавано престъпление – по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Към м. март 2025 г. В.В. живеел в с. Врачеш, община Ботевград, и бил безработен. Решил да извършва кражби с цел придобиване на неправомерен доход.

В периода от 31.03.2025 г. до 23.06.2025 г. обвиняемият извършил серия кражби от частни имоти в селото. В един от случаите той разбил катинар на входната врата на къща. Сред отнетите от обвиняемия чужди вещи са метални оградни платна и входна порта, топове мрежи, тръби, акумулатор, инверторен електрожен и др., които той продавал на различни лица. Според заключението на съдебнооценителна експертиза общият размер на нанесената от В.В. щета е 2027 лева.

Спрямо обвиняемия се водят и други наказателни производства за извършените от него кражби в различни населени места.

По едно от делата му е била взета мярка за процесуална принуда „домашен арест“, която той следвало да изпълнява на постоянния му адрес в с. Врачеш. На 25.11.2025 г. обаче В.В. я е нарушил, като напуснал адреса, което е било установено от полицейските служители, извършващи контрол по изпълнение на мярката за неотклонение.

По искане на Районна прокуратура-Ботевград съдът е изменил мярката за неотклонение спрямо обвиняемия В.В. от домашен арест в по-тежка – задържане под стража.

