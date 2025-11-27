Кметът на Шумен ще открие обекта „Отводняване на кръстовището на бул. „Ришки проход“ 

На 28 ноември, петък, от 12:00 ч. кметът на община Шумен проф. Христо Христов ще открие обекта „Отводняване на кръстовище на бул. „Ришки проход“ и панорамен път на яз. „Шумен“ в местността Сусурлука.

В участъка е извършено отводняване на кръстовището чрез изграждане на дъждовна канализация и подмяна на отвеждащи тръбопроводи. Строително-монтажните дейности включват полагане на нови тръби, бетонов улей и линейни отводнители. Фирмата изпълнител е „Автомагистрали – Черно море“ АД.

