Изясняват причините за смъртта на ВиК-работник при трудова злополука

Окръжна прокуратура-Велико Търново ръководи разследване за изясняване причините за смъртта на 60-годишен работник във „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново, починал на 06.11.2025 г. при отстраняване на авария в гр. Лясковец.

Незабавно след инцидента е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 123 от НК / трудова злополука – причиняване на смърт по непредпазливост в следствие на нарушаване на правила за извършване на дейност представляваща източник на повишена опасност/ под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново. Местопроизшествието е посетено от дежурен следовател и криминалистичната лаборатория на Окръжен Следствен отдел – В. Търново. Извършен е оглед на местопроизшествието в присъствието на специалисти и съдебен лекар. Изготвен е фотоалбум, а тялото на пострадалия е откарано за аутопсия.

До момента са разпитани свидетели, изискана и получена е документация от „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. Изискан е доклад от Дирекция „Областна инспекция по труда“. Назначена е съдебномедицинска експертиза за установяване причината за смъртта на пострадалото лице. Планирано е извършване и на други следствени действия, които ще зависят от получените документи и заключенията на експертите.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново. За престъплението по чл. 123, ал. 1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години.

Facebook

Twitter



Shares