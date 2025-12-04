четвъртък, декември 4, 2025
Последни:
Региона

РИОСВ не знаят как да тълкуват „непрекъсваемост на услугата“

Редактор

След като Столичната община отправи официално запитване до РИОСВ – София за тълкуване на законовото изискване за непрекъсваемост на услугата по сметосъбиране, вместо очаквания експертен отговор Инспекцията прехвърли въпроса към Министерството на околната среда и водите.

Това се случва въпреки че именно РИОСВ е компетентният орган да даде становище по такива казуси. Така вместо да даде своята професионална експертиза РИОСВ се дистанцира от собствените си правомощия и прехвърля отговорността на политическо ниво.

„Подозирам, че има някакъв страх и че цялата държавна администрация е парализирана. А заради този страх да се вземат решения всъщност се блокират и конкретните стъпки, които ние можем да предприемем“, заяви заместник-кметът на Столична община Надежда Бобчева.

Към момента кризисна организация по сметопочистването е въведена в столичните райони “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев”, както и в “Люлин” и “Красно село”. Това се случва в ситуация, в която законът изисква непрекъсваемост на услугата, дни след като процедурата за подписване на договор с нов изпълнител за Зона 4 (“Надежда”, “Сердика”, “Илинден”, където също предстои изтичане на договорите) е блокирана от КЗК, а органът, който трябва да даде експертно становище за цялостната ситуация със сметосъбирането в София, РИОСВ, прехвърля въпроса към министъра.

Резултатът е, че стотици хиляди жители стават заложници на административно прехвърляне на топката и отказ от поемане на отговорност.

Столичната община е предприела навременни действия и е изпълнила всичките си законови задължения, но останалите институции, от които зависи преодоляването на кризата, не осигуряват критично важно съдействие.

Интересно от мрежата

Вижте още

Дядо Петко от с. Михайлово на 102-рия си рожден ден: Много живот ми бил даден, още от царското време

Редактор

Община Мездра започна изпълнението на проект за развитие на нови местни културни политики

Редактор

Община Шумен отбелязва Националния ден за борба с инсулта

Редактор

Pin It on Pinterest