четвъртък, септември 3, 2026
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Софийската филхармония открива новия сезон с Хатия Буниатишвили и Чайковски

Недялко Тенев

Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на концерта тази вечер в зала „България“

Софийската филхармония открива своя концертен сезон 2026/2027 днес, 3 септември, с концерт в зала „България“.

Специален гост на събитието ще бъде президентът Илияна Йотова.

Концертът започва в 19:00 часа, а солист ще бъде световноизвестната пианистка Хатия Буниатишвили. На диригентския пулт ще застане Найден Тодоров.

Публиката ще има възможност да чуе две произведения на Пьотр Илич Чайковски – Концерт за пиано и оркестър №1 и Симфония №1.

С концерта Софийската филхармония поставя официалното начало на новия си сезон 2026/2027.

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