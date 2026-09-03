Затягат правилата за превозвачите: Нов лиценз, повече контрол и спиране на камиони при тежки нарушения

Лиценз ще се изисква вече и за товарни превози с превозни средства над 2,5 тона, а манипулирането на контролните уреди ще води до временно спиране от движение

Правителството одобри промени в Закона за автомобилните превози, с които в българското законодателство се въвеждат европейски изисквания за автомобилния транспорт.

Една от съществените промени засяга лицензирането на превозвачите. Такова ще се изисква при извършване на автомобилни превози на товари с моторни превозни средства над 2,5 тона. Досега изискването се прилагаше за превозни средства над 3,5 тона.

Нови правила за чуждестранните превозвачи

Предвижда се предприятията да могат да използват превозни средства, наети във всяка държава членка на Европейския съюз, а не само в страната, в която са установени.

Въвежда се и ограничение за чуждестранните превозвачи. Те няма да могат да извършват каботажни превози в България с един и същ товарен автомобил в рамките на четири дни след приключването на предходен каботажен превоз.

Промените предвиждат и по-строги изисквания към регистрираните в България автомобилни превозвачи. Те трябва да имат действително и трайно присъствие в страната и реално да извършват транспортната си дейност от България.

Целта е да се противодейства на т.нар. превозвачи „пощенски кутии“ и да се гарантират по-равнопоставени условия за конкуренция на европейския пазар.

По-строг контрол върху работата и почивките на шофьорите

Въвеждат се и специфични правила за командироването на водачите в автомобилния транспорт, включително по отношение на административните процедури и контрола.

Срокът за съхраняване на документите, отчитащи времето за управление, прекъсванията и почивките на водачите, се увеличава от 28 на 56 календарни дни.

Това трябва да позволи на ИА „Автомобилна администрация“ по-ефективно да проверява дали се спазват задължителните периоди за работа и почивка.

Спират превозни средства при манипулиране на контролните уреди

Манипулирането на контролните уреди, които регистрират работата на водачите, се определя като едно от най-тежките нарушения.

При установяването му ще може да бъде налагана принудителна административна мярка – временно спиране от движение на превозното средство, използвано за превоз на пътници или товари, до отстраняване на нарушението.

Създава се и процедура за изземване на свидетелството за управление на водач, на когото е наложена съответната принудителна административна мярка.