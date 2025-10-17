Лавров: Процесът в Аляска не е завършен

От интервю с Министъра на външните работи на Русия С.Лавров относно руско-американските отношения за вестник „Комерсант“

Въпрос: След срещата на върха в Аляска мнозина очакваха, ако не пробив, то известен напредък в управлението на Украйна. Първоначалните признаци бяха обещаващи, но сега виждаме някакво „връщане назад“. Президентът на САЩ Д.Тръмп заплашва с доставки на крилати ракети „Томахоук“ за Украйна и т.н. Какво се случва?

С.Лавров: Вече има многобройни изявления по тази тема от служителите на МВнР на Русия и Администрацията на Президента. В.Путин говори за това на пресконференция в Душанбе. Той заключи, че може да се направят още много неща въз основа на споразуменията, постигнати по време на срещата на върха в Аляска.

Не бих казал, че това беше пробив. Това беше дълъг разговор, насочен към взаимно разбирателство. Президентът на САЩ Д.Тръмп и неговият екип са по същество единствените представители на западния лагер (и честно казано, не само на западния лагер), които публично се обръщат към първопричините за конфликта, не просто използват термина „първопричини“ – мнозина го правят. Те – и лично Д.Тръмп – се опитват да се задълбочат в същността на тези първопричини. Въвличането на Украйна в НАТО е една от тях. <…>

По разбираеми причини, присъстващите на тези преговори не могат да разкриват подробности. Но същността им беше, че Президентът на Русия В.Путин донесе в Аляска отговор на предложенията, предадени на Москва няколко седмици по-рано от специалния пратеник на Президента на САЩ С.Виткоф. Президент на Русия В.Путин отдели тогава известно време, за да обмисли въпроса, и в Аляска заяви, че е готов да приеме концепцията, представена от С.Виткоф, тъй като тя, преди всичко, отразява разбирането на първопричините и е насочена към тяхното отстраняване. Всъщност той обясни как, след като тази концепция бъде приета, тя може да бъде приложена на практика.

Президентът на САЩ Д.Тръмп заяви, че трябва да се консултира с Вашингтон. Очакваме реакция. Никое от изявленията му за „томахоук“ по никакъв начин не засяга това, което концептуално се обсъждаше в Аляска. Дори бих казал така, концептуално и практически. <…>

Да, имаше изявления [от Президента на САЩ] за „Томахоук“, но в тази поредица от изявления за възможността за тяхното доставяне Д.Тръмп, наред с другите си коментари, спомена, че не иска ескалация. Признавайки, че това ще бъде ескалация, и то много сериозна. Украйна вече няма да има нищо общо с това. Това просто ще причини колосални щети на перспективите за нормализиране на отношенията между Русия и САЩ и за излизането от пълната безизходица, в която тези отношения са доведени от администрацията на Д.Байдън. <…>

Повтарям, процесът в Аляска не е завършен.

В отговор на предложението, което ни предадоха, ние заявихме нашата позиция, която е, че приемаме предложението по същество и предлагаме конкретен път за неговото прилагане. Сега очакваме реакция на нашия отговор на тяхното предложение.

