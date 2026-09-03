Затягат контрола върху вещества за производство на експлозиви заради заплахата от тероризъм

Правителството предлага забрана за достъп на масовите потребители до определени прекурсори и въвежда задължително докладване на подозрителни сделки

Правителството одобри проект за промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с които се въвеждат европейските правила за предлагането и употребата на прекурсори на взривни вещества.

Една от основните промени е забрана за предоставянето, въвеждането, притежаването и употребата от масови потребители на определени прекурсори на взривни вещества, поставени под ограничение.

Целта е да бъде ограничена възможността тези вещества да бъдат използвани за незаконно производство на експлозиви.

Отпада специалното етикетиране

С промените отпада задължението на икономическите оператори да обозначават чрез специално етикетиране прекурсорите на взривни вещества.

Посочената причина е подобно обозначаване да не насочва вниманието към продукти, които съдържат вещества, потенциално използваеми за незаконно производство на експлозиви.

В същото време се въвеждат нови правила за контрол върху икономическите оператори, онлайн местата за търговия и професионалните потребители.

В проверките според съответния сектор ще участват Министерството на вътрешните работи, регионалните здравни инспекции, областните дирекции по безопасност на храните, регионалните инспекции по околната среда и водите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Комисията за защита на потребителите.

Подозрителните сделки ще се докладват

Законопроектът определя и национално звено за контакт, пред което бизнесът ще трябва да докладва подозрителни транзакции и опити за такива, както и значителни липси или кражби на определени вещества.

Предвиждат се административни наказания за юридически лица, които предоставят забранените прекурсори на масови потребители или не изпълнят задължението си за докладване.

Според мотивите за промените мерките са свързани с нарастващата заплаха от тероризъм и други тежки престъпления и имат за цел да ограничат незаконното производство на взривни вещества.

Нови правила и за биоцидите

Законопроектът въвежда и конкретни изисквания към документите за издаване на временни разрешения за предоставяне и употреба на биоциди при непосредствена опасност за хората или околната среда.

Икономическите оператори ще трябва и да подават заявление за промяна на издаденото разрешение до 30 дни след промяна в етикетите или информационните листове за безопасност на предлаганите биоциди.