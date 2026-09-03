Китай затяга правилата за автомобилните си компании в чужбина

Пекин публикува нови насоки за лоялна конкуренция и спазване на законодателството на международните пазари

Китай публикува нови „Насоки за конкурентно поведение и спазване на нормативните изисквания в автомобилната индустрия в чужбина“, насочени към дейността на китайските автомобилни компании на международните пазари.

Документът е изготвен от Министерството на търговията, Министерството на промишлеността и информатизацията и Главното управление за пазарен надзор на Китай.

Новите насоки поставят акцент върху спазването на местното законодателство, лоялната конкуренция и взаимната изгода при дейността на китайските автомобилни производители зад граница.

Според представител на Министерството на търговията целта е компаниите да поемат по-активно социална отговорност и да се интегрират по-добре в икономическото и общественото развитие на държавите, в които работят.

Над 8,3 милиона китайски автомобила са изнесени през 2025 г.

Новите правила идват на фона на значителното международно разрастване на китайската автомобилна индустрия.

Според предоставените официални данни през 2025 г. Китай е изнесъл над 8,3 милиона автомобила, продавани в повече от 200 държави и региони.

Китайски компании вече са инвестирали и в автомобилно производство в над 80 държави и региона по света.

С новите насоки Пекин цели да въведе по-ясни принципи за поведението на китайските автомобилни предприятия зад граница в момент, когато присъствието им на световните пазари продължава да се разширява.