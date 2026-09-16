Можем ли да имаме два трудови договора, необходимо ли е разрешение от основния работодател и колко часа общо можем да работим?

Работата на две места е все по-често срещана възможност за хората, които искат да увеличат доходите си или да развиват допълнителна професионална дейност. Българското трудово законодателство позволява човек да има основен и допълнителен трудов договор, но има няколко важни правила.

Може ли да работим на две места?

Да. Служителят може да има основен трудов договор и един или повече договори за допълнителен труд.

Допълнителната работа може да бъде както при същия работодател, така и при друг. Когато е при друг работодател, тя трябва да се извършва извън установеното работно време по основното трудово правоотношение.

По принцип няма ограничение за броя на допълнителните трудови договори, но трябва да бъдат спазени правилата за максималното работно време и задължителните почивки.

Трябва ли разрешение от основния работодател?

По правило не е необходимо служителят да получава разрешение от основния си работодател, за да започне допълнителна работа при друг.

Има обаче важно изключение. В индивидуалния трудов договор по основното правоотношение може да има ограничение за допълнителна работа при друг работодател, когато това е необходимо за защита на търговска тайна или предотвратяване на конфликт на интереси.

Затова преди подписването на втори трудов договор е добре да се проверят условията по основния договор.

Колко часа може да се работи при два трудови договора?

Това е едно от най-важните ограничения.

Общата продължителност на работното време по основния и допълнителния трудов договор при подневно изчисляване по правило не трябва да надвишава 48 часа седмично за пълнолетните работници и служители.

Работа над 48 часа седмично е възможна при изрично писмено съгласие на служителя. Работодателят не може да го задължи да даде такова съгласие, нито отказът да бъде основание за неблагоприятни последици за него.

За лицата под 18 години максималната обща продължителност е 40 часа седмично.

Почивката също трябва да бъде спазена

Двата трудови договора не означават, че човек може да работи практически без прекъсване.

При организирането на допълнителната работа трябва да се спазват изискванията за междудневна и седмична почивка. Това е особено важно, когато основната работа е на пълен работен ден, а втората се извършва вечер или през почивните дни.

Затова графиците по двата договора трябва да позволяват необходимото време за възстановяване.

Има ли случаи, в които втората работа е забранена?

Да. Кодексът на труда предвижда ограничения за определени категории служители.

Допълнителен труд не може да се полага например от работници и служители, които работят при специфични условия, когато рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или достатъчно намалени – когато допълнителната работа също е при такива условия.

Ограничения могат да бъдат предвидени и за определени длъжности със закон или акт на Министерския съвет.

Вторият трудов договор дава ли трудови права?

Когато допълнителната работа е по трудов договор, тя не е „неофициална“ заетост. Работникът има права, произтичащи от трудовото и осигурителното законодателство.

Важно е реалната работа да бъде оформена с договор, в който са посочени условията, включително длъжността, възнаграждението и продължителността на работното време.

Работата без трудов договор крие сериозни рискове, защото може да доведе до загуба или ограничаване на трудови и осигурителни права.

Какво да проверим, преди да започнем втора работа?

Преди подписването на втори трудов договор е разумно да проверим:

има ли ограничение за допълнителна работа в основния ни договор;

съвместими ли са работните графици;

спазват ли се максималното работно време и задължителните почивки;

има ли потенциален конфликт на интереси или риск за търговска тайна;

ясно ли са записани работното време, възнаграждението и останалите условия по втория договор.

Работа на две места – възможна е, но при ясни правила

Работата на две места е напълно възможна и може да бъде добър начин за допълнителен доход или професионално развитие. Важно е обаче вторият ангажимент да бъде оформен правилно и да не нарушава ограниченията за работно време, почивки и специфичните изисквания за определени професии.

Най-важното е втората работа да не остава „на ръка“ и без договор, когато по същество става дума за трудово правоотношение. Писменият трудов договор е основната гаранция за защита на трудовите и осигурителните права.