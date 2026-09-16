Експерти обсъдиха новите подходи за работа с младежи и онлайн общности

Олга Голишенкова представи съвременни тенденции в лидерството, креативността и развитието на мрежови общности

Съвременните подходи за работа с младежи и мрежови общности бяха сред основните теми на интензивната програма за опитни ръководители от системата на търговско-промишлените палати в Русия „Лидери на търговско-промишлените палати: рестарт“.

Лектор в рамките на програмата беше Олга Голишенкова – президент на Международната асоциация за корпоративно образование, председател на комисия към Обществената палата на Руската федерация, експерт по проекта „ДНК на Русия“ и лектор на дружество „Знание“.

Майсторският клас беше посветен на управленските модели, креативността и лидерството, както и на федерални проекти в творческата сфера. Специално внимание беше отделено на актуалните тенденции при работата с младите хора и развитието на мрежови общности.

По време на срещата бяха представени възможности за използване на потенциала на общността на търговско-промишлените палати за привличане на нови членове и изпълнение на поставените пред организацията задачи.

Президентът на Вологодската търговско-промишлена палата Галина Телегина коментира след срещата, че представените идеи са дали нови знания за това как възможностите на общността могат да бъдат използвани за увеличаване на членската база и за работа по актуалните задачи пред Търговско-промишлената палата на Русия.