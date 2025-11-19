Правителството одобри промени по бюджетана МИИ за 2025 г.

Правителството прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК) и съответно на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (ВМЗ).

Средствата ще бъдат използвани за увеличение на капитала на ДКК ЕАД, с оглед осъществяване належаща реконструкция и поддръжка на притежавания от предприятието сграден фонд. Остатъкът от средствата ще бъдат предназначени за увеличение на капитала за финансово обезпечаване на дейности с цел финансиране на инвестиционни проекти в сектор „Отбрана и сигурност“ на ВМЗ ЕАД, които ще бъдат предоставени от ДКК ЕАД под формата на капитал.

Целта на горните актове е да се осигури увеличение на капитала на ДКК ЕАД и ВМЗ ЕАД, който ще се използва за реализиране на инвестиции и постигане на по-голяма добавена стойност от дейността на предприятията, включително разширяване дейността на ВМЗ ЕАД.

Същевременно, изпълнението на горната стъпка ще доведе до повишаване на доверието на клиентите, кредиторите и доставчиците на дружество от стратегическо значение.

