Столична община и УАСГ започват работа по съвместна стажантска програма

Студенти от университета ще имат възможност за професионално развитие в направление „Обществено строителство“

Столичната община и Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) подписаха Меморандум за сътрудничество, който поставя началото на разширена стажантска програма и серия от съвместни инициативи в областта на образованието, градското развитие и инфраструктурата.

За нас е изключително важно партньорството с университетите и конкретно с УАСГ за привличането на млади хора в общината, затова се надяваме на ползотворно сътрудничество. Столична община се конкурира за специалисти с частния сектор и затова се стреми да бъде по-добър работодател,” посочи кметът на София Васил Терзиев.

„От 15 години УАСГ е първи в рейтинговата система на университетите в България като висше училище, което подготвя в направленията архитектура, строителство и геодезия. Работим усилено върху тясното сътрудничество с бизнеса, браншовите организации, местните и държавни институции. Очаквам нашите студенти, които са активни и участват в редица инициативи, да бъдат полезни в работата за обществото“, посочи ректорът на Университет доц. арх. Гичка Кутова-Каменова.

За изпълнението на меморандума от страна на Столична община отговаря зам.-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов. Предвижда се основното партньорство между двете институции да бъде при реализиране на проекти с обществена значимост. Подписаният меморандум е стъпка към по-тясна връзка между местната власт и академичната общност, като създава нови възможности за професионално развитие на студентите и работата за градската среда, защото погледът на младите хора за нас е изключително значим, заяви зам.-кметът Никола Лютов.

Меморандумът включва:

• Провеждане на стажантски програми за студенти от всички факултети на УАСГ;

• Обмен на експертиза чрез участия на преподаватели като лектори и консултанти в инициативи на Столична община;

• Участие на служители на общината в академични събития и активности на университета;

• Съвместни проекти, свързани с градско планиране, инфраструктура и иновации в управлението.

Стажантската програма ще бъде платена. Студентите, които могат да участват, трябва да са поне трети курс на Университета. Предвижда се след конкурс да бъдат включени до седем студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Програмата обхваща различни направления в Столична община, като дава възможност на студенти от Факултета по транспортно строителство да кандидатстват за четири позиции в дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“, на студенти от Хидротехническия факултет – за две позиции в отдел „Инженерна инфраструктура и топлотехника“, както и на студенти от Архитектурния и/или Строителния факултет – за една позиция в отдел „Обществено строителство“. Програмата е създадена така, че да предложи практическо обучение, съобразено с профила и интересите на младите хора.

Стажът е с продължителност една календарна година и ще обхване следващата 2026 г.

Столичната община е подписала стажантска програма и с Университета за национално, световно стопанство. От миналата година досега по нея досега са са участвали 20 студенти. Столичната община има подписан и меморандум със Софийския университет “Св.Кл.Охридски” за повиши квалификацията и професионалното развитие на педагогическите специалисти, както и за разработване на иновативни модели за обучение и управление в столичното образование.

