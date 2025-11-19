„Знайте, учете и споделяйте делото на Славейков. Бъдете…“ – призова секретарят Диков младите журналисти от Второ ОУ

Петокласници от клуб „Млад журналист“ посетиха Община Стара Загора в рамките на Славейковите дни

Ученици от клуб „Млад журналист“ при Второ основно училище „П. Р. Славейков“ посетиха днес Община Стара Загора в рамките на инициативите, посветени на традиционните Славейкови дни. Петокласниците, водени от своя преподавател и ръководител на клуба Неда Русева, бяха посрещнати в зала „П. Р. Славейков“ – място с особена историческа символика, носещо името на първия следосвобожденски кмет на Стара Загора и патрон на тяхното училище. Специален гост на събитието бе Димитър Никленов, автор на десетки книги за деца.

Срещата се превърна във вдъхновяващо преживяване за младите журналисти, които проявиха будност, любознателност и искрен интерес към механизмите на местната власт. Секретарят на общината Николай Диков разказа за своята работа, за всекидневните отговорности и за ролята на администрацията в развитието на града.

„Едни от най-хубавите ми срещи са тези с децата. Радвам се, че се срещаме в зала „Славейков“, където се вземат решения за настоящето и бъдещето на града. Вчера бях ваш гост в училище и научих още много интересни факти за вашия патрон Петко Рачов Славейков. Благодаря ви, че ни потърсихте – за нас е важно да разказваме какво правим и да мотивираме младите хора да останат тук, да учат, да работят и да допринасят за развитието на Стара Загора“, сподели още Диков.

Учениците задаваха въпроси с впечатляваща увереност, от тези за историческите личности, които вдъхновяват секретаря, през детските му мечти и любимите учители, до ценностите и личните му преживявания в училище. Сред най-запомнящите се отговори бяха:

– за любимите личности: „Славейков и Левски – поети, революционери, будители“;

– за детската му мечта: „Исках да стана автомобилен състезател – и я сбъднах“;

– за най-ценната добродетел: „Любовта“;

– за работата: „Харесвам я, даже много – особено когато помогнем и свършим нещо добро“.

Като финален акцент Николай Диков отправи писмено свое послание към учениците, което те ще включат в училищния си вестник:

„Знайте, учете и споделяйте делото, творчеството и добродетелите на Славейков. Бъдете най-доброто от себе си. Бъдете достойни последователи на своя патрон. Бъдете…“.

Гост на срещата бе и детският писател Димитър Никленов, който представи пред децата своя творчески път и процеса по създаване на книгите си. Той разказа за първите си опити в писането, за вдъхновението, което идва от детството и въображението, и за работата си върху две нови книги. Писателят насърчи младите журналисти да четат, да наблюдават света и да развиват своите идеи:

„Вашият клуб е чудесна идея. За да пише човек, трябва много да чете – да натрупа богата мисъл и богато въображение.“

В края на срещата учениците получиха подаръци от Община Стара Загора, а писателят им подари сборника „Хитър Петър и изкуственият интелект“ и диск с приказки за свободното време. Младите журналисти приеха с ентусиазъм предложението на Димитър Никленов да подготвят специално интервю със секретаря на общината за неговия вестник „Тийн`с Пейпър“ – инициатива, която Николай Диков прие с готовност и усмивка.

