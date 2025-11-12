Одобрява се съществено отклонение на проекта на споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната

Министерският съвет прие решение, с което одобрява съществено отклонение на проекта на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле, одобрен като основа за водене на преговори и за подписване на споразумението при условия на последваща ратификация с решението по т.7 от Протокол № 33 от заседанието на МС от 13 август 2025г.

В изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), предстои изграждане на военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на Република България. Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване.

