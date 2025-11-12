Изложбата „Ретроспекция на цивилизацията“ беше открита в НС

Автор на експозицията е художникът Николай Стайковски, чието творчество е тематично свързано с културно-историческото наследство.

Показаните картини и графики са вдъхновени от енеолитната керамика, тракийската митология, средновековните църкви, манастири, градове, крепости, герои и светци.

Събитието е по инициатива на народния представител Валери Лачовски, койтo подчерта ефирната естетика и древната символика на произведенията в изложбата. По думите му творбите на Николай Стайковски носят богатството на българската духовност и се отличават с жизненост, светлина и позитивно съдържание. Валери Лачовски изтъкна особения интерес на автора към орфистазите и тайните послания на прабългарската руническа писменост.

Изкуството добива смисъл, когато достигне до нас и успее да ни развълнува, отбеляза художникът Николай Стайковски. Той допълни, че в изложбата присъстват творби, които отразяват Дунавската цивилизация и културата на нашите прародители.

В официалното откриване на експозицията участваха още депутати, експерти в областта на изобразителното изкуство и журналисти.

Николай Стайковски е роден през 1956 г. в Плевен. Възпитаник е на Художествената гимназия в София и след отбиването на военната си служба следва в Академията за изящни изкуства във Варшава, Полша. По-късно учи „Живопис“ при проф. Светлин Русев, а през 1986 г. завършва „Графика“ в Националната художествена академия при проф. Галилей Симеонов. Удостоен е с редица отличия, сред които втора награда в конкурса „Варшавска графика“ и Специалната награда на Съюза на полските художници през 2000 г. Николай Стайковски реализира над 80 самостоятелни експозиции в България и в чужбина. Негови творби се намират престижни галерии, музеи и в много частни колекции.

