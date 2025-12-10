МС прие решение за изплащане на 36 672 лв. по две решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 36 672 лв., представляващи обезщетения в изпълнение на две решения на Европейския съд по правата на човека срещу България, постановени на 14.10.2025 г. и 23.10.2025 г.

1. Жалбата „Медаров срещу България“ е подадена от г-н Любомир Медаров и се отнася до твърдяно нарушение на чл. 6 § 2 от Конвенцията (презумпция за невиновност) във връзка с направени изявления на главния прокурор, говорителя на Прокуратурата и наблюдаващия прокурор по повод образувано наказателно производство за шпионаж срещу жалбоподателя през 2021 г. Това е станало на специална пресконференция, където е излъчена и презентация с аудио и видеоматериали.

Съдът разглежда направените изявления и установява, че сравнението, направено с известен шпионски скандал от Студената война, използването на изрази като „престъпна дейност“, „престъпна група“, „член на група, извършила престъпления“, „категорични доказателства“, „предатели“, „продаване на държавата за стотинки“, както и категоричните заключения, че жалбоподателят е участвал в групата като е събирал и предавал класифицирана информация, са внушили идеята на съвсем ранен етап от наказателното производство, че жалбоподателят умишлено е участвал в шпионска мрежа в полза на чужда държава. Съответно Съдът намира нарушение на презумпцията за невиновност, закрепена в чл. 6 § 2 от Конвенцията.

Съдът присъжда обезщетение от 3 000 евро за неимуществени вреди и 1 800 евро за разходи и разноски.

2. Жалбоподателите по делото „Вукев и други срещу България“ се оплакват от неадекватните условия на задържане в затвора в Пазарджик и следствените арести в Пазарджик и Русе в периода 2014-2017 г.. Те се позовават на чл. 3 от Конвенцията (забрана на изтезанията).

Позовавайки се на водещото дело срещу България в това отношение – „Нешков и други срещу България“ (жалба № 36925/10 и 5 други), ЕСПЧ намира нарушение и в настоящия случай. Въпреки че в рамките на съдебни производства по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража административните съдилища също са признали нарушенията и са присъдили обезщетения за претърпените неимуществени вреди, размерът на тези обезщетения е бил много по-нисък от стандартите па ЕСПЧ за справедливо обезщетение, което е направило средството неефективно в конкретните случаи. С оглед на това, Съдът присъжда на двама от жалбоподателите сумата от 5100 евро, а на третия жалбоподател сумата от 3000 евро, за неимуществени вреди. Съдът присъжда на всеки от жалбоподателите и по 250 евро за разноски.

