МРРБ и София Тех Парк ще популяризират заедно възможностите на европейските програми за развитие и модернизация на бизнеса

До 200 000 евро могат да получат предприятия от България и Сърбия за съвместен проект

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и София Тех Парк ще си сътрудничат за популяризирането на възможностите на европейските програми за подкрепа на развитието и модернизацията на малкия и среден бизнес в пограничните региони на България. За това се договориха заместник-министър Юра Витанова и Тодор Младенов – член на Управителния съвет и изпълнителен директор на първия научно-технологичен парк в България на работна среща. Амбицията на двете институции е да се създаде активно партньорство и по-голяма контактна мрежа, за да може повече български компании да се възползват от европейските средства по програмите за трансгранично сътрудничество със съседните ни държави Сърбия, Северна Македония, Гърция, Турция и Румъния. „София Тех Парк разполага с широка мрежа от иновативни фирми, както и малки и средни предприятия, до които всъщност трябва да достигнат средствата. Те са предназначени за различни по вид икономически дейности – купуване на нови машини и съоръжения, монтиране на фотоволтаици, маркетинг, достигане до нови пазари, разширяване на производства и др.“, посочи зам.-министър Витанова.

Сред планираните общи инициативи са организиране на различни събития, форуми, информационни кампании и др. Първата започва още следващата седмица, когато се очаква да бъде обявена втора покана за набиране на проектни предложения от бизнеса в населените места от двете страни на границата между България и Сърбия – областите Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил, Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня. Тя се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2021-2027 г. и предвижда подкрепа от 50 000 до 200 000 евро на малко и средно предприятия от изброените региони, които разработят общ проект за подобряване на производствения процес. Могат да се възползват структури, работещи в сферата на преработващата индустрия, управление на отпадъци, ИКТ, научни и технически дейности, туризъм, транспорт, култура и спорт. Средствата са за инвестиции в оборудване, модернизация, енергийна ефективност дигитализация, строителство, обучения, консултации, маркетинг и др. С цел привличане интереса на компаниите МРРБ и София Тех Парк планират организацията на съвместни информационни дни, срещи и идентифициране на българските предприятия с потенциал. „Очакваме по този начин да засилим партньорствата между България и Сърбия и да повишим конкурентоспособността на бизнеса. Това ще подобри иновационната и икономическа ситуация и ще стимулира модернизацията на регионите. Разчитаме, че с партньорството ще достигнем до по-широк кръг предприятия,“ подчерта още зам.-министър Витанова.

Юра Витанова и Тодор Младенов отбелязаха, че потенциалът на това партньорство може да намери приложение и при реализацията на програмите за сътрудничество и с останалите гранични държави. Двете организации ще работят съвместно и за нови идеи и насоки за развитие, особено в областта на информационните технологии, изследванията, дигитализацията. „Идеята ни е да привлечем младите хора, университетите и младите компании, които тепърва търсят своя път в развитието и растежа, за да постигнем по-осезаем прогрес в пограничните населени места“, коментира изпълнителният директор на София Тех Парк.

Facebook

Twitter



Shares