Министър Кирилов: Защитата на пациента остава водещ критерий в лекарствената политика на България

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм взе участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO, част „Здравеопазване“) в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът одобри общ подход по Акта за критично важните лекарствени продукти. Министър Кирилов подчерта, че за страната ни, в рамките на преговорния процес, ще бъде водещо спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност, зачитане правомощията на държавите-членки за организацията и финансирането на здравеопазването, включително относно обществени поръчки, ценообразуване, реимбурсиране и стратегическо планиране.

Република България подкрепи постигнатия баланс в текста, като общият подход беше подкрепен от всички държави-членки, с изключение на Белгия, която се въздържа. Национални декларации представиха България и Италия.

Министрите на здравеопазването бяха запознати и с напредъка на преговорите по друго важно законодателно предложение, касаещо лекарствената регулация в ЕС – „Фармацевтичния пакет“. България изтъкна нуждата от запазване на баланса между интересите на всички заинтересовани страни, като акцентира върху защитата на интереса на пациента и нуждата държавите да запазят самостоятелност при договарянето на национално ниво на количества и цени на лекарствени продукти, съобразно националните потребности и възможности.

Последен триалог е насрочен за 10 декември. Седмица по-късно, на 16 декември предстои публикуването на Здравен пакет, който включва ревизия на регламентите в областта на медицинските изделия, както и предложение за Акт за биотехнологии. На същата дата се планира и публикуването на План за сърдечно-съдово здраве.

Сред темите, за които беше предоставена актуална информация на здравните министри, като особено важна се открои темата относно Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, повдигната от Чехия с информационна нота, подкрепена от 13 държави. По време на изказванията беше отчетена необходимостта от обективност на предстоящото проучване на разходите. Министрите на здравеопазването отбелязаха връзката с производството на лекарствени продукти в ЕС, като изразиха опасения от последиците за наличността и цените на лекарства в ЕС.

„Нови тютюневи и никотинови продукти: въздействие върху децата и младите хора“ бе темата на работна дискусия между министрите. По време на разговорите доц. Кирилов отчете необходимост от справяне с тревожните тенденции в сферата на новите тютюневи и никотинови продукти, както по отношение на тяхната привлекателност, така и по отношение на маркетинга и негативното им влияние върху здравето. България представи и успешната си практика „Посланици на здравето“, в която през 2025 г. се включиха 9 000 деца от цялата страна.

Сред останалите теми бяха Европейският здравен съюз като основен стълб за повишаване на конкурентоспособността и сигурността на Съюза; Стратегия на ЕС за климата и здравето; План на ЕС за сърдечносъдово здраве; План на Съюза за предотвратяване, готовност и реакция при здравни кризи. Своите приоритети в сектора на здравеопазването представи Кипър, който поема ротационното председателство на Съвета от 1 януари 2026 г.

