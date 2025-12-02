Министър Вълчев: Българската образователна система се модернизира със СТЕМ центрове

Българската образователна система се модернизира със СТЕМ центровете, които изграждаме във всяко училище.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който днес откри два нови центъра в професионални гимназии в Белица и Якоруда.

STEM центърът на Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в Белица включва две високотехнологични, оборудвани и свързани класни стаи. Лабораториите са изградени и обзаведени с 181 799 лева, осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Оборудвани са с интерактивен дисплей, 3D принтер, работни места с електричество и лабораторни зони, работни места с преносими компютри, подходящи за индивидуална и екипна работа.

„Радвам се да видя толкова добре изглеждаща професионална гимназия“, каза министър Вълчев в Белица. Той подчерта ролята на STEM центровете за увеличаване интереса на учениците и формирането на умения за живота. „Убеден съм, че това ще повиши интереса за учене, защото всеки един ученик, независимо какво учи, има нужда от познания и разбиране в областта на природните науки. Важно е да се учи с разбиране, да има обучение с практика, което ще формира умения и ще ви направи по-пълноценни във всяка професия“, каза той на учениците.

В гимназията върви и цялостен ремонт и модернизация на общежитието с финансиране от 5 355 000 лева. Очаква се училището да привлече повече ученици с новата база, особено от по-малките и отдалечени населени места в общината. Тук се обучават по професиите „Организатор на туристическа агентска дейност“, „Организатор интернет приложения“, „Икономист“ и „Програмист“. Министърът поздрави учителите, директора Фанка Къшева и учителите за развитието на училището.

По-късно бе открит и център по математика и природни науки в ПГ „Петко Р. Славейков“ в община Якоруда. Министърът поздрави екипа за реализирания проект. „Надявам се, че центърът ще бъде полезен за да бъдат децата още по-успешни“, каза министър Вълчев.

Със 181 799 лв. в училището са изградени кабинети и закупени уреди, с които обучаващите се ще могат да учат като лично правят изследвания за процесите в заобикалящия ги свят. След прерязването на лентата учениците демонстрираха как работят с апаратурата, правиха и химични опити.

Обучението в гимназията е по професиите „Икономист-информатик“, „Организатор интернет приложения“, „Икономист“, „Администратор в хотелиерството“ и „Спедитор-логистик“. Директорът инж. Малина Гръкова отбеляза, че работят добре с бизнеса и учениците им имат производствена на работни места във фирми-партньори на територията на общината и в Банско. Учителите споделиха, че всеки месец в училището се провеждат открити интерактивни и интердисциплинарни уроци в присъствието на родители. За тяхната предварителна подготовка учениците изпълняват проектни и изследователски дейности.

Сред гостите на гимназиите бяха областният управител на Благоевград Георги Динев, кметовете на общините Белица и Якоруда Радослав Ревански и Мехмед Вакльов, народният представител Фатима Йълдъс, началникът на кабинета на министъра Таня Михайлова, началникът на РУО-Благоевград Ивайло Златанов и др.

По-късно през деня министър Вълчев проведе работна среща с учители и директори на училища и детски градини от двете общини, в която участваха кметове и зам.-кметове по образованието.

