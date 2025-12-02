Зам.-министър Ефремова представи в ЕП на България за намаляване на бедността сред децата

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи резултатите от изпълнението деинституционализацията на грижите за деца в България и на Националния план за намаляване на бедността сред тях пред Европейския парламент в Брюксел.

Тя участва в конференция на тема „От ангажимент към промяна: Три години подкрепа за правата на детето, укрепване на семействата и изпълнение на Европейската гаранция за детето в България“. Зам.-министър Ефремова запозна аудиторията с мерките на страната ни в подкрепа на ранното детско развитие, осигуряването на достъп на всяко дете до образование, здравни услуги, здравословно хранене и жилищно настаняване.

Форумът беше организиран съвместно от евродепутата Христо Петров – председател на Работната група по Европейската гаранция за детето, и от международната организация Eurochild. В него участваха представители на Европейската комисия, Европейския парламент, граждански организации, международни партньори, както и млади хора с личен опит от системата за закрила на детето.

Дискусиите подчертаха значението на Европейската гаранция за детето и интегрираните системи за закрила като ключови инструменти за устойчиво реформиране на политиките в подкрепа на децата и семействата в България. В заключителната сесия на събитието бяха представени предложения за следващи стъпки на европейско и национално равнище. Подчертана беше необходимостта от устойчиво финансиране след 2027 г., засилено междусекторно сътрудничество и по-целенасочени политики за подкрепа на най-уязвимите деца и техните семейства.

