Какви документи се носят в КАТ за регистрация на автомобил?

Регистрацията на автомобил в КАТ изисква различни документи според това дали колата е нова, употребявана, внесена от ЕС или от държава извън Европейския съюз

Покупката на автомобил не приключва с подписването на договора и получаването на ключовете. За да може превозното средство да се движи законно по пътищата, то трябва да бъде регистрирано в „Пътна полиция“ – КАТ.

Един от най-честите въпроси на новите собственици е: „Какви документи трябва да нося в КАТ за регистрация на автомобил?“ Отговорът зависи най-вече от произхода и статута на превозното средство.

Какви документи са необходими за регистрация на автомобил в КАТ?

При първоначална регистрация основните документи обикновено включват документ за самоличност, документ за собственост върху автомобила и валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Заявлението за регистрация се генерира от информационната система на МВР, така че собственикът не е необходимо предварително да го попълва.

При употребяван автомобил, внесен от държава от ЕС, Европейското икономическо пространство или Швейцария, МВР посочва следните основни изисквания:

документ за самоличност;

документ за придобиване на автомобила – например договор или фактура, в оригинал и копие;

свидетелството за предходна регистрация – част I и част II, ако такава е издавана;

документ за технически преглед, ако е наличен и валиден;

валидна застраховка „Гражданска отговорност“;

документ за платена продуктова такса („екотакса“);

декларация за придобиване на собствеността по образец;

документ за платена държавна такса;

регистрационните табели, ако автомобилът е докаран с такива;

нотариално заверено пълномощно, ако регистрацията се извършва от друго лице.

Самият автомобил също трябва да бъде представен в КАТ за идентификация. Ако няма валиден документ за техническа изправност или срокът му е изтекъл, се извършва съответната проверка в пункта за регистрация.

Какво е необходимо при нов автомобил?

При първоначална регистрация на нов автомобил се представят документ за самоличност, документите за придобиване на собствеността и валиден сертификат за съответствие, когато такъв се изисква. Необходима е и застраховка „Гражданска отговорност“.

Сертификатът за съответствие е особено важен, тъй като удостоверява, че превозното средство отговаря на приложимите изисквания за одобрение на типа.

А ако автомобилът е внесен извън ЕС?

При автомобил, внесен от държава извън ЕС, процедурата има допълнителни изисквания. Сред документите може да бъде необходима митническа декларация или друг документ за оформения внос. Изискванията се различават според държавата, от която идва автомобилът, и неговата предходна регистрация.

В определени случаи се изискват и документи, удостоверяващи европейско одобряване на типа на автомобила.

Трябва ли да носим автомобила в КАТ?

При първоначална регистрация на употребяван автомобил от ЕС, ЕИП или Швейцария превозното средство се представя за идентификация.

Затова не е достатъчно собственикът просто да отиде на гише с папка документи – автомобилът също трябва да бъде на място, когато процедурата го изисква.

Може ли друг човек да регистрира автомобила?

Да. Ако собственикът няма възможност лично да извърши регистрацията, процедурата може да бъде заявена от пълномощник. При първоначалната регистрация МВР посочва нотариално заверено пълномощно, когато услугата се заявява от друго лице.

Най-честите пропуски при регистрация в КАТ

Добре е документите да бъдат проверени още преди посещението в „Пътна полиция“. Чести проблеми са липсваща част от чуждестранния регистрационен документ, непълен договор или фактура, липсващ документ за продуктова такса или проблем със застраховката „Гражданска отговорност“.

Особено внимание трябва да се обърне на VIN номера (номера на рамата). Данните в договора, фактурата, регистрационните документи и останалите книжа трябва да съответстват на конкретния автомобил.

Колко време отнема регистрацията?

МВР посочва услугата за първоначална регистрация на превозно средство със срок за предоставяне „веднага“, след като са изпълнени изискванията и процедурата е успешно приключена.

Официална информация на МВР за регистрация на превозни средства

Как да се подготвим преди посещението в КАТ?

Най-разумно е предварително да проверите към коя точно процедура попада автомобилът – нов, употребяван от България, внесен от ЕС или внесен извън ЕС. Изискваните документи не са напълно еднакви във всички случаи.

Подредете оригиналите и необходимите копия предварително и проверете дали разполагате с всички документи за собственост, предходна регистрация, застраховка и платени такси. Така може да си спестите повторно посещение в КАТ.