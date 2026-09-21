Сред безкрайната казахстанска степ се издига столица от бъдещето — град на златни сфери, стъклени пирамиди, гигантски шатри и смела архитектура

На пръв поглед Астана изглежда като град, който някой е проектирал за бъдещето.

Златна сфера стои върху висока бяла конструкция. Огромна прозрачна шатра се издига над хоризонта. Стъклена пирамида блести край реката. Гигантска сфера прилича на космически кораб. Между всичко това се простират широки булеварди, паркове и сгради с необичайни форми.

А около града?

Безкрайната казахстанска степ.

Именно този контраст превръща Астана в един от най-необичайните градове в Централна Азия.

Това не е столица, която постепенно е натрупвала архитектурни пластове в продължение на хиляди години. Съвременният облик на града е резултат от съзнателен проект за нова столица.

Днес Астана е своеобразна архитектурна лаборатория — място, където традициите на казахските номади се срещат с футуристична архитектура, огромни обществени пространства и амбицията да бъде създадена столица, разпознаваема от пръв поглед.

От степта до футуристична столица

Историята на съвременна Астана започва през 1994 г., когато Казахстан взема решение да премести столицата от Алмати на север.

На 10 декември 1997 г. Акмола официално става столица на Казахстан, а през 1998 г. градът получава името Астана.

Изборът изглежда необичаен.

Алмати е близо до планините и има по-мек и зелен облик.

Астана е разположена сред огромната степ, край река Ишим, в район с изключително континентален климат.

Тук зимите са сурови, а температурите могат да паднат до екстремно ниски стойности.

Но именно това празно пространство дава на архитектите нещо, което малко други столици могат да предложат:

възможност да започнат почти от чист лист.

Новият град е оформен с широки булеварди, големи площади, паркове и монументални сгради.

Официалният туристически портал на Астана днес определя Нуржол булевард като един от основните маршрути през модерния център на града.

Байтерек — дървото на живота

Ако трябва да изберем само един символ на Астана, това вероятно ще бъде Байтерек.

Високата бяла конструкция завършва със златна сфера, която сякаш е кацнала върху небостъргач.

Отдалеч монументът напомня огромно футуристично дърво.

И това не е случайно.

Името „Байтерек“ означава „Дърво на живота“.

Според официалната символика на монумента идеята е свързана с древния светоглед на номадите. Корените представляват подземния свят, стволът — земния, а върхът и златната сфера — небесния свят.

Така една модерна конструкция се превръща в мост между миналото и бъдещето.

И точно това е характерно за Астана.

Градът не просто строи модерни сгради.

Той се опитва да превърне културната си история в съвременна архитектура.

От наблюдателната площадка на Байтерек се открива панорама към Нуржол булевард и централната част на столицата.

Khan Shatyr — гигантската шатра насред степта

След Байтерек идва сграда, която изглежда още по-фантастично.

Khan Shatyr — „Шатрата на хана“.

Проектирана от британския архитект Норман Фостър, тя достига около 150 метра височина и покрива площ над 100 000 квадратни метра. Официалният туристически портал на Астана я определя като най-голямата „шатра“ в света.

Формата е вдъхновена от традиционната юрта — номадското жилище на народите от степта.

Само че вместо дървена конструкция и плат тук имаме огромна стоманена система и прозрачна високотехнологична мембрана.

Това не е само архитектурен експеримент.

Това е и отговор на суровия климат на Астана.

Под гигантския покрив има магазини, ресторанти, развлечения, кино и дори тропически плаж с басейни.

Белият пясък е доставен от Малдивите, а специалният микроклимат позволява на посетителите да усещат лято дори когато навън е жестока зима.

И точно тук се вижда една от най-големите особености на Астана:

традиционната юрта е превърната в архитектура на бъдещето.

Дворецът на мира — пирамида в сърцето на степта

Ако Khan Shatyr прилича на космическа станция, Дворецът на мира и помирението изглежда като гигантска стъклена пирамида.

Формата е проста.

Но ефектът е впечатляващ.

Огромната пирамида се издига над града и се превръща в един от най-разпознаваемите архитектурни символи на столицата.

Тук архитектурата има и политическо и културно послание — сградата е замислена като пространство за диалог, международни срещи и религиозно и културно разбирателство.

Това е характерен подход за новата столица:

сградите да бъдат не просто сгради, а символи.

Nur Alem — сфера от бъдещето

И тогава идва Nur Alem.

Огромна сфера, която изглежда така, сякаш гигантски космически кораб е кацнал насред Астана.

Сградата е създадена за международното изложение EXPO 2017, посветено на енергията на бъдещето.

Вътре са разположени осем нива, посветени на различни енергийни източници и технологии.

Но дори човек да не знае нищо за изложението, сградата сама по себе си е достатъчна причина да бъде запомнена.

Огромната сфера изглежда почти нереално на фона на плоската степ.

И когато е осветена през нощта, впечатлението става още по-силно.

Нуржол — булевардът, който събира бъдещето на едно място

Едно от най-добрите места за разбиране на Астана е Нуржол булевард.

Това е широк пешеходен маршрут, който свързва някои от най-важните архитектурни символи на града.

Докато вървиш, пред очите ти се редуват:

Байтерек.

Модерни небостъргачи.

Административни сгради.

Монументални площади.

Стъклени фасади.

Паркове.

И огромни пространства, които създават усещането, че градът е проектиран не за настоящето, а за следващите няколко десетилетия.

Официалният туристически портал препоръчва именно разходката по Нуржол като начин да се видят емблематичните архитектурни обекти на Астана.

Как изглежда Астана през зимата?

Може би най-футуристичната версия на Астана се появява през зимата.

Снегът покрива широките пространства.

Небето става студено и сиво.

Вятърът преминава между високите сгради.

А модерната архитектура започва да изглежда почти нереална.

Златният Байтерек изпъква на фона на снега.

Стъклените фасади отразяват зимната светлина.

Khan Shatyr прилича на огромна космическа конструкция.

А Nur Alem сякаш принадлежи на друг свят.

Това е моментът, в който човек разбира защо Астана толкова често е описвана като футуристичен град насред степта.

Най-интересното е контрастът

Астана не впечатлява само заради отделните сгради.

Тя впечатлява заради контраста.

Представете си огромна равна степ…Няма планини…Няма средновековен градски център…Няма тесни улички…Няма древни каменни квартали…

И изведнъж в този пейзаж се появяват:

златно яйце, стъклена пирамида, гигантска прозрачна шатра, огромна сфера

и десетки футуристични сгради.

Това е Астана.

Град, който не се опитва да изглежда като Париж, Лондон или Рим.

Той създава собствен визуален език.

Град между номадското минало и бъдещето

Може би най-интересната страна на Астана е, че зад футуристичната архитектура стои много по-стара история.

Казахстан е страна с дълбоки номадски традиции.

Юртата, митологията, символът на Дървото на живота и връзката с безкрайната степ са част от културната памет.

Новата столица взема тези елементи и ги превръща в гигантски архитектурни форми.

Юртата се превръща в Khan Shatyr.

Дървото на живота — в Байтерек.

Идеята за бъдещето — в Nur Alem.

Пирамидата — в символ на международния диалог.

Така Астана не просто копира западната идея за футуристичен град.

Тя се опитва да създаде футуризъм със собствена идентичност.

Астана — градът, който иска да изглежда като бъдещето

Астана не е град за хора, които търсят средновековни улички и древни каменни къщи.

Тук голямата атракция е архитектурата.

Байтерек превръща древната идея за Дървото на живота в съвременен символ.

Khan Shatyr превръща номадската юрта в гигантска високотехнологична конструкция.

Дворецът на мира използва формата на пирамида като символ на диалога.

Nur Alem превръща темата за енергията на бъдещето в огромна сфера.

А всичко това стои насред огромната казахстанска степ.

И точно този контраст е най-силното оръжие на Астана.

От едната страна — древната култура на номадите.

От другата — стъкло, стомана, технологии и небостъргачи.

Между тях — безкрайният хоризонт.

Астана не изглежда като град, който случайно е попаднал в бъдещето.

Тя изглежда като град, който съзнателно е решил да го построи.

И може би точно затова впечатлява света.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Кристина Тенева, Unsplash, Pexels, Pixabay