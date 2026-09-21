Джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград отваря врати за посетители на 25 септември

Входът ще бъде свободен, а посетителите ще могат да разгледат резултатите от реставрацията на историческата сграда

Областна администрация – Разград кани жителите и гостите на града на третия Ден на отворените врати в джамията „Макбул Ибрахим паша“, който ще се проведе на 25 септември (петък).

Инициативата има за цел да даде възможност на повече хора да посетят една от знаковите сгради в Разград и да се запознаят с нейното историческо, архитектурно и културно значение.

След големия интерес към предходните два Дни на отворените врати посетителите отново ще могат да разгледат джамията и да видят резултатите от извършените дейности по консервация, реставрация и адаптация на сградата.

На 25 септември джамията „Макбул Ибрахим паша“ ще бъде отворена за посещения от 11:30 до 15:30 часа.

Входът е свободен.