Прекратяването на регистрацията на автомобил се извършва при определени обстоятелства – например бракуване, износ, кражба или по желание на собственика. Вижте какво е важно да знаете за процедурата.

Прекратяването на регистрацията на автомобил, често наричано и дерегистрация или отписване на автомобил, означава превозното средство да бъде заличено от активната регистрация в Пътна полиция. Причините за това могат да бъдат различни – автомобилът вече няма да се използва, предаден е за разкомплектоване, изнася се от страната или е налице друго законово основание.

Важно е да се прави разлика между прекратяване на регистрацията и обикновено спиране на автомобила от движение. Двете процедури имат различни последици и не бива да се приемат като едно и също действие.

В какви случаи се прекратява регистрацията на автомобил?

Регистрацията може да бъде прекратена при различни основания, сред които са предаване на автомобила за разкомплектоване, износ извън страната, обявяване за издирване при кражба или друго основание, предвидено в действащите правила.

В определени случаи прекратяването може да бъде поискано от собственика, а в други да настъпи служебно при наличие на съответните законови предпоставки.

Къде се прекратява регистрацията?

Процедурите, свързани с регистрацията на моторните превозни средства, се извършват от звената на Пътна полиция към МВР.

Преди посещение е добре собственикът да провери какви документи са необходими конкретно за неговия случай, тъй като изискванията зависят от причината за прекратяване на регистрацията.

Какви документи са необходими?

Документите могат да се различават според конкретното основание. Обичайно са необходими документ за самоличност на собственика и документите, свързани с регистрацията на превозното средство. В зависимост от случая могат да бъдат изискани и регистрационните табели, както и допълнителен документ, удостоверяващ причината за прекратяването.

Например при автомобил, предаден за разкомплектоване, е важно собственикът да разполага с необходимия документ за приемането му от съответния център.

Когато процедурата се извършва от друго лице, трябва да се провери и какви са изискванията за представителство.

Как протича процедурата?

Първата стъпка е да се установи точното основание, на което ще бъде прекратена регистрацията. След това собственикът трябва да подготви необходимите документи за конкретния случай.

Документите се подават пред компетентното звено на Пътна полиция. Когато за съответната процедура се изисква предаване на регистрационните табели и регистрационните документи, те също се предоставят.

След обработването на заявлението регистрацията се прекратява на съответното основание.

Какво се случва след прекратяването на регистрацията?

След дерегистрацията автомобилът вече не е с активна регистрация и не трябва да се използва по обществените пътища, освен ако впоследствие не бъдат изпълнени необходимите условия за неговата регистрация или възстановяване на регистрацията, когато това е допустимо.

Собствениците трябва да обърнат внимание и на свързаните с автомобила задължения – например застраховка, местен данък и други административни въпроси. Самото прекратяване на регистрацията не означава непременно, че всяко свързано задължение автоматично приключва по един и същи начин.

Може ли прекратена регистрация да бъде възстановена?

Това зависи от основанието, на което регистрацията е била прекратена. При някои случаи е възможно възстановяване след изпълнение на определени изисквания, докато при други – например когато автомобилът е окончателно предаден за разкомплектоване – ситуацията е различна.

Затова още преди дерегистрацията е важно собственикът да установи дали прекратяването ще бъде окончателно и какви ще бъдат последиците за автомобила.

Прекратяване на регистрацията при продажба на автомобил

Продажбата на автомобил и прекратяването на регистрацията не са идентични процедури. При стандартна покупко-продажба се извършва промяна на собствеността и новият собственик има задължения във връзка с регистрацията на придобитото превозно средство.

Затова не бива автоматично да се приема, че при всяка продажба собственикът трябва предварително да дерегистрира автомобила.

Какво да проверим предварително?

Преди да започнете процедурата, установете точно защо искате да прекратите регистрацията – бракуване, износ, кражба или друга причина. От основанието зависят документите, необходимостта от предаване на регистрационните табели и възможността автомобилът впоследствие отново да бъде регистриран.

Добрата предварителна подготовка може да спести повторно посещение в Пътна полиция и проблеми с документи, данъци или други задължения, свързани с превозното средство.