Музиканти от България, Унгария, Австрия, Турция и други държави гостуват в Хасково, а фестивалната програма продължава до събота на три сцени

30-ото издание на Haskovo JAZZ 2026 вече е в ход. Емблематични музиканти от България и чужбина се събират в Хасково по покана на Община Хасково и Джаз клуб Хасково, чийто основател и вдъхновител е Димитър Русев.

До събота фестивалът ще предложи срещи с музиканти, художници, поети и почитатели на джаза на три сцени – Кирковото училище, Младежкия център и клуб „Ралица“.

Сред международните участници тази година има изпълнители от Унгария, Австрия, Турция и други държави.

Концерт за две годишнини

Днес, 22 септември, програмата продължава от 19:00 часа в Къща музей „Кирково училище“ със специален концерт, посветен на две годишнини – 40 години Джаз клуб Хасково и 40 години Акустично джазово трио – Димитровград.

Юбилейното 30-о издание на Haskovo JAZZ продължава до събота, превръщайки Хасково в сцена за джаз музика и различни форми на изкуството.



Автор на снимката: Славян Костов