Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността 2026 и се проведе съвместно с Професионалната гимназия по транспорт – Бургас

Децата от ДГ „Златна рибка“ в Бургас се включиха в образователна инициатива, посветена на мобилността и безопасното поведение на пътя. Заниманията се проведоха в рамките на Европейската седмица на мобилността 2026 съвместно с ученици и учители от Професионалната гимназия по транспорт – Бургас.

Инициативата съчета теоретични знания с практически упражнения, съобразени с възрастта на децата. Чрез специално подготвена презентация те се запознаха с основните правила за безопасно движение, значението на пътните знаци и правилното пресичане на пешеходна пътека.

Особен интерес предизвика практическата част. Ученици от професионалната гимназия влязоха в ролята на пътни полицаи и помогнаха на малчуганите да упражнят наученото в ситуации, близки до реалната пътна среда.

Заниманието е част от работата на ДГ „Златна рибка“ за изграждане на знания и навици за безопасно поведение още в предучилищна възраст. Партньорството с Професионалната гимназия по транспорт дава възможност децата не само да научат основните правила, но и да ги приложат на практика.

Съвместната инициатива е пример за взаимодействие между образователни институции в Бургас с обща цел – знанията и уменията, свързани с опазването на живота и здравето на децата, да се изграждат още от най-ранна възраст.