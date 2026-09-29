ЕС и Армения отварят авиационните си пазари при общи правила

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира споразумението за общо авиационно пространство, което разширява възможностите за полети и конкуренция

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението за общо авиационно пространство между Република Армения и Европейския съюз. Документът е подписан на 15 ноември 2021 г. в Брюксел и има за цел да разшири достъпа на авиокомпаниите до пазарите на двете страни.

Министерският съвет прие решение, с което предлага споразумението да премине през необходимата процедура за ратификация от българския парламент.

Повече възможности за авиокомпаниите

Споразумението урежда достъпа на европейските авиопревозвачи до авиационния пазар на Армения, както и възможностите арменски авиокомпании да извършват полети до държавите от Европейския съюз.

Една от основните промени е въвеждането на общи условия, които ще се прилагат едновременно във всички 27 държави членки на ЕС.

По този начин европейските авиокомпании ще бъдат поставени при еднакви условия, независимо в коя държава от Съюза са регистрирани.

Полети от всяка точка в ЕС до Армения

След прилагането на споразумението въздушните превозвачи от ЕС ще могат свободно да предоставят услуги от всеки пункт на територията на Европейския съюз до всеки пункт в Армения.

Тази възможност не е налична в същия обхват при действащите двустранни споразумения.

Новата рамка разширява и търговските възможности пред авиокомпаниите. Предвиждат се свободно ценообразуване, възможности за споделяне на кодове между превозвачите и интермодалност на предлаганите транспортни услуги.

Ратифицирането на документа е стъпка към прилагането на единни правила за авиационните отношения между Армения и държавите от Европейския съюз.