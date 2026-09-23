България и Египет обсъждат директна авиолиния София – Кайро и нови енергийни проекти

Президентът Илияна Йотова и египетският премиер Мостафа Мадбули обсъдиха в Ню Йорк разширяването на двустранното сътрудничество в енергетиката, туризма и други сфери от взаимен интерес

Възможностите за задълбочаване на отношенията между България и Египет обсъдиха президентът Илияна Йотова и министър-председателят на Египет Мостафа Мадбули на среща в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Двамата подчертаха високото ниво на политическите контакти между двете държави. Българският държавен глава поднови отправената покана към президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси да посети България.

От своя страна Мостафа Мадбули подчерта значимата роля на България в отношенията между Европейския съюз и Египет.

Нови възможности в енергетиката

Илияна Йотова открои възможностите за реализиране на съвместни българо-египетски проекти в областта на енергетиката във време, в което доставките на горива са поставени пред риск.

Президентът посочи още, че суровините, внасяни от Египет, подпомагат българското военно производство.

Директна авиолиния София – Кайро

Сред основните теми на срещата беше и стимулирането на туризма между България и Египет.

Йотова и Мадбули подчертаха необходимостта от откриването на директна авиолиния между София и Кайро, която да подпомогне връзките между двете държави.

„Много граждани на Египет са завършили висше образование в България и те са естествен мост между нашите два народа“, посочи Илияна Йотова.

Обсъдена беше и ситуацията в Близкия изток

Българският президент открои важната роля на Египет за разрешаването на конфликтите в Близкия изток.

По време на разговора беше подчертана и необходимостта от възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток, тъй като затварянето му има негативни последици за доставките в световен мащаб.