Училищата в Община Марица се обучиха срещу дигиталните опасности с топ експерт по киберсигурност проф. д-р Илин Савов

В рамките нa инициативата „Кибермисия за защита на младите хора“, организирана от Община Марица във всички училища се проведоха обучения по дигитална грамотност и онлайн безопасност с лектор международния експерт по киберсигурност и преподавател в университети у нас и в чужбина проф. д-р Илин Савов.

Обученията включваха лекции, демонстрации и интерактивни уроци, по време на които децата се запознаха с ключови принципи за защита в интернет – опазване на лични данни, разпознаване на онлайн измами, идентифициране на фалшиви профили, рискове в социалните мрежи и безопасно сърфиране в интернет пространството.

Децата от Войсил задаваха въпроси как могат да предпазват по-малките си братя и сестри в интернет. Проф. Савов ги насърчи ежеседмично да разговарят с тях за опасностите в социалните мрежи и да избягват създаването на фалшиви профили. Учениците от ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ в Царацово се интересуваха дали може да бъде клониран гласът им и доколко могат да вярват на изкуствения интелект. В училището в Граф Игнатиево учителка сподели лична история, при която години наред е била жертва на онлайн престъпници. „Профилът ми в социалните мрежи бе откраднат, създадени бяха фалшиви акаунти с лични данни и полицията работи по случая повече от пет години“, каза тя. И допълни, че деата трябва да бъдат внимателни и при подобна ситуация, веднага да сигнализират родителите си и полицията.

Проф. Савов обърна внимание на редица рискове и съвременните онлайн измами, като кражба на лични данни и самоличност. „Престъпниците често предразполагат децата, за да получат информация за града, училището, адреса и родителите – данни, които могат да бъдат използвани за кражби, измами или изнудване“, посочи той. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Труд бе поставен въпрос за гласово клониране и телефонни измами. Експертът предупреди учениците, че съвременните технологии позволяват дублиране на глас, включително симулации на обаждания при отвличания. Той разказа за конкретни случаи с измами с „подаръци“ в социалните мрежи, сред които за плюшени мечета, играчки, сърчица, които на пръв поглед са безобидни предложения, но зад тях се крие цел да бъдат събрани лични данни на деца и родители. Все по-чести са и кражбите, провокирани от видеа в дома. „Киберпрестъпниците наблюдават поведението на децата в социалните мрежи. Заснемането на скъпи вещи в дома се използва за продажба на информация към крадци“, посочи проф. Савов и препоръча да се снимат навън – в паркове и обществени места, но не и в домовете си.

Подмяната на самоличност и фалшиви профили са също проблем, който поставиха при срещите децата. Сливането на битовата и дигиталната престъпност води до нови форми на злоупотреби – включително двойни профили, фалшификации, манипулации и дезинформация, коментира ексертът. По време на лекциите си той разказа за истински случаи от практиката си в МВР, сред които операция срещу организирана престъпна група, която е отвличала деца между 8 и 16 години, след като ги „зарибявали“ в социалните мрежи чрез по-големи тийнейджъри. Подрастващите са били дрогирани и извеждани извън страната. Експертът заяви, че децата не трябва да откриват опасностите сами. „Киберобучението е навременната им защита. Качествените киберобучения не ограничават децата. Те има дават свобода да се движат безопасно в света, който вече е онлайн. Именно затова е безценна кампанията, която Община Марица организира за обучение с мисъл за бъдещото поколение. Благодаря на кмета Димитър Иванов и на заместник-кмета Николай Стаматов за кибермисията, която провеждат“, заяви проф. Савов.

От всички училища в общината оцениха обучението като изключително полезно и навременно. Преподавателите подчертаха професионализма и богатия практически опит на проф. Савов, който е автор на 13 книги и има дългогодишна международна практика в разкриване и превенция на киберпрестъпления.

Кметът на Община Марица Димитър Иванов изрази своята благодарност към проф. Савов. „За нас безопасността на децата е абсолютен приоритет. В дигиталния свят, в който израстват нашите ученици, е жизненоважно да умеят да се пазят онлайн. Благодарим на проф. Савов за професионализма и отдадеността. Tой успя да достигне до подрастващите с разбираем и достъпен език и да им даде реални практики за защита от киберпрестъпници”, посочи Димитър Иванов.

Председателят на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Николай Стаматов, който е и заместник-кмет на общината също подчерта значението на обучителната кампания. „Съвременните деца прекарват огромна част от живота си онлайн и затова е изключително важно да бъдат подготвени за рисковете в дигитална среда. Киберпрестъпленията се развиват по-бързо от всяка друга форма на противообществени прояви, а превенцията е нашето силно оръжие. Обученията на проф. Савов дават на учениците реални умения да разпознават опасностите и да реагират адекватно. Това е инвестиция в тяхната сигурност и бъдеще“, заяви той. Николай Стаматов допълни, че комисията ще продължи да работи активно с училищата, за да подкрепя учениците, родителите и педагогическите специалисти в превенцията и ранното разпознаване на рисково онлайн поведение.

Facebook

Twitter



Shares