По 321,95 евро наведнъж за отопление: Най-малко 20 000 домакинства ще получат помощта

Хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат пълния размер на помощта за предстоящия зимен сезон без допълнителни декларации

Хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат наведнъж пълния размер на целевата помощ за отопление от 321,95 евро за предстоящия зимен сезон.

Решението е взето от правителството с цел да бъде осигурена навременна подкрепа за най-уязвимите домакинства, които отговарят на условията за отпускане на средствата.

Най-малко 20 000 души и семейства ще получат помощта наведнъж

Очаква се най-малко 20 000 хора и семейства без доходи да получат еднократно пълния размер на помощта.

Така те ще могат да покрият разходите си за отопление, като целта е да бъде намален и рискът от изпадане в енергийна бедност.

Хората, които ще получат цялата сума наведнъж, ще бъдат определени от Агенцията за социално подпомагане. Не е необходимо подаването на допълнителни декларации.

На семействата, на които съгласно действащата нормативна уредба вече са изплатени средствата за ноември и декември, служебно ще бъде преведена и частта за януари, февруари и март.

За останалите помощта ще бъде на два транша

За останалите семейства, които имат право на подпомагане, помощта за отопление ще продължи да се изплаща на два транша.

Първият ще бъде за ноември и декември 2026 г., а вторият – за януари, февруари и март 2027 г.