Правителството отпуска 1,8 млн. евро за гориво на Спешна помощ

Допълнителните средства са за компенсиране на по-високите цени на горивата и осигуряване на специализирания спешен медицински транспорт

Министерският съвет одобри допълнителни 1,8 млн. евро по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Средствата са предназначени за компенсиране на увеличението на цените на горивата за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ.

Средствата ще гарантират необходимото гориво

Допълнителното финансиране трябва да осигури необходимите количества гориво за извършването на специализиран спешен транспорт.

Той включва транспортиране на пациенти, донори и органи, кръв и кръвни съставки, медицинска апаратура, както и на републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ.

Решението е прието с постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.