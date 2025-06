Монголия и Азиатския културен фестивал

Азиатският фестивал в София събра държави с различни култури, но в същото време държави, които имат много общо по между си.

Азиатската култура винаги е била много привлекателна за европейците, заради мистицизма, въздействието и най-вече отношението към детайла.

На фестивала огромно внимание получи от посетителите будката на Монголия.

Монголия е страна с интересна хилядолетна история. Нейната природа е девствена и уникална. Населението носи духа на предците си и в тяхната култура са вплетени обичайте и традициите от векове.

На фестивала беше представена монголска калиграфия. Толкова изумително въздействащо изкуство – монголското калиграфско писмо.

То обединява специфичните характеристики от монголската история и култура и е средство, чрез което наследството на Монголия се разкрива от над хиляди години.

Писмеността е фонетична, тя е необичайна по отношение на визуалното си изразяване. Написана е вертикално и следващо посоката на слънцето. Като се започне от златните и сребърните надписи и известия на монголските ханове и се стигне до големият брой книги написани на ръка с четка и мастило, монголското калиграфско писмо е паметник за човешкия ум.

Нейно превъзходителство извънредният и пълномощен посланик госпожа Лхагвасурен Саянаа и нейният екип се бяха погрижили присъстващите на фестивала да се докоснат до монголското калиграфско писмо, като бяха поканили господи Леетив Намдаг Жанчевин. Той носител на автентичният монголски дух и традиция. Той е седмият син на номадски скотовъдец от древният монголски клан Омбо. Той е архитект по професия, художник, дизайнер и калиграф. Дори след дълги години работа като архитект и дизайнер, неговите дейности като калиграф и художник никога не престават.

Имал е многобройни изложби, а негови творби са част от лични колекции или колекции на галерии. Множество от неговите произведения са дарени за благотворителност от него.

Присъстващите можеха да се докоснат до този толкова талантлив творец и той с удоволствие изписваше имената на хората за спомен чрез калиграфията.

Около него беше оживено и много позитивно.

Монголия една интересна и красива държава и би било повече от прекрасно да се опознае все повече и повече.

Ние ще работим в посока на това, българският читател да получава информация и да открива и преоткрива Монголия.

автор: Кристина Тенева

снимки: Жаклин Златанова

Mongolia and the Asian Cultural Festival.

The Asian Festival in Sofia brought together countries with different cultures, but at the same time countries that have a lot in common.

Asian culture has always been very attractive to Europeans because of its mysticism, influence and, above all, attention to detail.

The Mongolian booth received a lot of attention from visitors at the festival.

Mongolia is a country with an interesting thousand-year history. Its nature is pristine and unique. The population carries the spirit of their ancestors, and their culture is interwoven with centuries-old customs and traditions.

Mongolian calligraphy was presented at the festival. Mongolian calligraphy is truly an amazing form of art.

It combines the specific characteristics of Mongolian history and culture and is a means through which Mongolia’s heritage has been revealed for over a thousand years.

The script is phonetic and unusual in terms of its visual expression. It is written vertically and follows the direction of the sun. From the golden and silver inscriptions and messages of the Mongol khans to the large number of books written by hand with brush and ink, Mongolian calligraphy is a monument to the human mind.

Her Excellency, the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador, Mrs. Sayanaa Lkhagvasuren , and her team made sure that those attending the festival got to experience Mongolian calligraphy by inviting Mr. Leetiv Namdag Janchevin. He is a bearer of the authentic Mongolian spirit and tradition. He is the seventh son of a nomadic herdsman from the ancient Mongolian Ombo clan. He is an architect by profession, an artist, a designer and a calligrapher. Even after many years of working as an architect and designer, his activities as a calligrapher and artist never cease.

He has had numerous exhibitions, and his works are part of private collections or gallery collections. Many of his works have been donated to charity by him.

Those present were able to meet this talented artist, who was happy to write people’s names in calligraphy as a souvenir.

The atmosphere around him was lively and very positive.

Mongolia is an interesting and beautiful country, and it would be wonderful to get to know it more and more.

We will work towards ensuring that Bulgarian readers receive information and discover and rediscover Mongolia.

