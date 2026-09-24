Световната конференция за научна грамотност дебютира в Пекин

Форумът поставя акцент върху международното сътрудничество, научните иновации и повишаването на научната грамотност в обществото

Световната конференция за научна грамотност започна в Пекин в неделя, поставяйки акцент върху засилването на международния обмен и сътрудничеството в областта на науката и технологиите.

По време на церемонията по откриването беше заявен ангажимент за задълбочаване на съвместните иновации и насърчаване на положителното взаимодействие между науката, технологиите и обществото.

Една от основните цели е съвместното повишаване на научната грамотност на обществото и подкрепата за развитието на интелигентно общество.

32 учредители от 21 държави

Международната научно-технологична организация има 32 учредители от 21 държави в Азия, Европа, Южна Америка, Африка и Океания.

Организацията е създадена с подкрепата на Китайската асоциация за наука и технологии и е регистрирана в Пекин през юни тази година.

На фона на все по-голямата глобализация на научно-технологичните въпроси необходимостта от трансграничен диалог и съвместни действия за популяризиране на науката става все по-голяма.

Научната грамотност в Китай достига 16,74%

През последните години Китай засилва усилията си за популяризиране на науката. През 2025 г. делът на китайските граждани с научна грамотност достига 16,74%, което според представената информация представлява преминаване от относително ниско към средно ниво.

Страната участва и в международното сътрудничество за популяризиране на науката, включително чрез инициативи за повишаване на научната грамотност в икономически по-слабо развити региони и сред ключови групи от населението.

Новата конференция в Пекин цели да се превърне в платформа за международен обмен, съвместни иновации и по-тясно взаимодействие между науката, технологиите и обществото.