Полицейска акция срещу наркоразпространението: Двама задържани, иззети са различни видове дрога

При операцията са открити около 130 грама билкова маса, дизайнерска дрога, кристали и две електронни везни

Двама криминално проявени мъже на 58 и 28 години са задържани при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.

До акцията се стигнало, след като на 22 септември служители на РУ-Костинброд получили оперативна информация за мъже, за които имало данни, че разпространяват различни видове наркотични вещества на територията на Костинброд, София и Софийска област.

За установяването и задържането им бил изготвен план за специализирана операция с участието на служители от сектор „Наркотици“ на Столичната дирекция.

Двамата били задържани от столични криминалисти на територията на голяма търговска верига на бул. „Европа“. Според предоставената информация те имат множество криминални прояви, сред които за кражби, грабежи, хулиганство и наркотици, а 58-годишният е осъждан.

Наркотици са открити и в мотел

При последвалите процесуално-следствени действия у 58-годишния били намерени около 20 грама билкова маса и близо 10 грама кристали.

Полицията проверила и стая в мотел на бул. „Сливница“, използвана от двамата. Там били открити още около 110 грама билкова маса, 3 грама пико и марихуана, около 30 грама дизайнерска дрога и две електронни везни.

След изтичането на 24-часовата мярка за задържане с прокурорско постановление на 58-годишния е постановено задържане за срок до 72 часа, а на 28-годишния е определена парична гаранция.

Работата по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.