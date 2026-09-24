Ивайло Чочев отпада от националния отбор за мачовете в Лигата на нациите

Халфът на Лудогорец има болки в дясното коляно, промяна има и в състава на България U21

Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите четири мача от турнира Лига на нациите.

Националите ще се изправят срещу Люксембург на 26 септември и 6 октомври, Естония на 29 септември и Исландия на 3 октомври.

Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно. След направения обстоен медицински преглед е преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на „трикольорите“ и да вземе участие в предстоящите срещи.

Промяна и в България U21

Междувременно промяна има и в състава на младежкия национален отбор.

Футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идриз отпада от състава за европейските квалификации срещу Португалия на 25 септември, Чехия на 30 септември и Шотландия на 6 октомври.

На негово място селекционерът на България U21 Тодор Янчев повика футболиста на Ботев Пловдив Велиян Видолов.