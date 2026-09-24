Илияна Йотова пред българи в Ню Йорк: Когато се каже българин, това означава успял човек

Президентът разговаря и с представители на американския бизнес, които проявяват интерес към инвестиции в България

Президентът Илияна Йотова се срещна с представители на българската общност в Ню Йорк по време на посещението си в САЩ за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Заедно със сънародниците ни държавният глава отбеляза наскоро отминалия Ден на независимостта на България.

„Самочувствието, че сте българи, не трябва да е просто на думи. Да направим така, че страната ни да се развива по начин, по който дава самочувствие на всички българи – тези, които живеят в страната ни, и тези, които живеят зад граница“, заяви Йотова.

Президентът изтъкна успехите на българите зад граница и тяхната роля за представянето на страната.

„Сред вас има много успели хора с кариера и авторитет. Когато се каже българин, това означава успял човек. Човек, който стои гордо на мястото си и дава доброто лице на България“, посочи тя.

Идея за Български културен институт

Йотова припомни работата си с българските общности по света през деветте години, в които е била вицепрезидент.

Тя благодари на хората, ангажирани с развитието на българските неделни училища, които определи като най-успешната политика на страната за българите зад граница.

Президентът представи и идеята си за създаване на Български културен институт.

По думите ѝ подобна структура би дала възможност за по-активно представяне на постиженията на българите зад граница, както и на културата и историческото наследство на България.

Йотова изрази надежда настоящото правителство да подкрепи реализацията на проекта.

Срещи с американския бизнес

По-рано президентът разговаря с представители на американския бизнес, които според предоставената информация проявяват интерес към инвестиции в България.

„Моята държава държи златна карта за развитието на региона на Югоизточна Европа. Инфраструктурен и газов коридор, центрове за данни – няма проект, който да не е свързан с България“, заяви Йотова.

Държавният глава представи България като сигурна и предвидима държава с възможности за инвестиции.