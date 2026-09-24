Откриха 40 растения канабис край Банкя: 50-годишен мъж е задържан за 72 часа

Софийската районна прокуратура привлече мъжа като обвиняем за отглеждане и държане на канабис, предстои да бъде поискан постоянен арест

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 50-годишен мъж за отглеждане и държане на канабис.

Според събраните до момента доказателства, от неустановена дата до 22 септември 2026 г. обвиняемият Д.С. е отглеждал 40 растения от рода на конопа в гориста местност в землището на местността Криво Падине, община Банкя, област София.

Прокуратурата посочва, че растенията са отглеждани в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила.

При разследването е установено още, че обвиняемият е държал 200 грама канабис в къща, както и още 5,2 грама марихуана в апартамент в София, без да притежава необходимото разрешително.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 354в, ал. 1, пр. 2 от Наказателния кодекс и чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За тях законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

По информация на прокуратурата Д.С. вече е осъждан за идентично деяние.

С постановление на прокурор 50-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в Софийския районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.