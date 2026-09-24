Гергана Стоянова продължава „Аз уча, вярвам, мога, знам“: Пет години срещи с хиляди деца в България

Новата учебна година започва със семинари в две столични училища, а предстоят нови срещи с ученици в Сливен, Русе, Самоков, Павликени, Николаево, Трявна и други населени места

Гергана Стоянова отбелязва пет години от началото на обиколката си из българските училища с инициативата „Аз уча, вярвам, мога, знам“. За този период тя е посетила множество населени места и се е срещнала с хиляди деца и техните учители.

„Пет години обикалям България, влизам в училищни салони, класни стаи и физкултурни зали. Пет години срещи с деца, които задават въпроси, за които възрастните често нямат отговор“, споделя Стоянова.

По думите ѝ срещите с учениците продължават да бъдат непредвидими и да поставят нови въпроси дори след пет години работа.

„Някои ме разсмиваха до сълзи, други ме оставяха без думи. От трети съм си тръгвала с въпроси, върху които още мисля“, разказва тя.

Новата учебна година започва от София

Първите семинари на Гергана Стоянова за тази учебна година са в 54. СУ и 90. СУ в София.

Предстоят нови посещения в различни части на страната. Стоянова ще бъде за четвърти път в Сливен, за трети път в Русе и Самоков и за втори път в Павликени, Николаево, Трявна, Селановци и Рударци.

„Картата има още много място за оцветяване. А аз — още много въпроси за задаване“, посочва тя.

Стоянова отправи и пожелание към учениците в началото на новата учебна година:

„На добър час на любопитството, смелостта, грешките и милионите детски въпроси! Дано и тази година децата объркат всичко, което съм си подготвила да им кажа.“

Тя уточнява, че картата, с която представя досегашната си обиколка, не позволява да бъдат отбелязани дори половината населени места, през които е преминала през последните пет години.