Путин и Тръмп проведоха телефонен разговор

Призивът идва след като американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетиха Москва и Киев в подновени усилия за разрешаване на украинския конфликт.

Руският президент Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп са провели „позитивен“ телефонен разговор, фокусиран върху усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, заяви във вторник помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.

Разговорът последва нов кръг от дипломатически разговори на пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които се срещнаха с Путин в Москва за повече от три часа в събота, преди да отпътуват за Киев за разговори с Владимир Зеленски на следващия ден.

В разговор с репортери Ушаков заяви, че Путин и Тръмп са оценили положително посещенията на пратениците и са се съгласили, че работата по този и други дипломатически канали ще „продължи“.

Ушаков определи едночасовия разговор като положителен, казвайки, че Путин е похвалил посредническите усилия на САЩ и лично на Тръмп. Тръмп, добави той, е изразил надежда за пробив в разрешаването на конфликта по време на неговото президентство.

Тръмп каза на Путин, че прекратяването на украинския конфликт ще отвори пътя за пълно възстановяване на отношенията между Русия и САЩ и че обновените търговски връзки ще донесат на двете страни „огромни ползи“, каза Ушаков. Путин приветства перспективата за „конструктивно партньорство между две велики сили“, добави той.

Путин също така заяви, че Москва няма враждебни намерения към европейските страни, според Ушаков. Обобщавайки забележките на президента, помощникът добави: „Разпространяваните митове за руска заплаха служат като претекст за европейците да увеличат подкрепата си за Украйна и собствените си военни разходи.“

Путин също така е информирал Тръмп за боевете, включително перспективите на Москва за по-нататъшно настъпление на бойното поле и постигане на военните ѝ цели, каза Ушаков.

Помощникът добави, че Путин е признал усилията на Мелания Тръмп да събере отново руските и украинските деца със семействата им.

„Президентите се съгласиха да поддържат връзка и ще си звънят, когато е необходимо“, каза Ушаков.

източник: www.rt.com