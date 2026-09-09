Румен Радев заминава за Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси

В присъствието на българския премиер и френския президент Еманюел Макрон ще бъде подписан меморандум между „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“

Министър-председателят Румен Радев заминава за Париж, където днес и утре ще участва в Международната среща на върха по космическите въпроси.

В рамките на посещението премиерът ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

„ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписват меморандум

Един от основните акценти на визитата ще бъде подписването на меморандум за разбирателство между българската компания „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“.

Документът ще бъде подписан в присъствието на Румен Радев и Еманюел Макрон.

От страна на „ЕндуроСат“ подпис ще положи главният изпълнителен директор Райчо Райчев, а от страна на „Арианспейс“ – главният изпълнителен директор Давид Каваолес.

Двустранни срещи и посещение в център за данни

По време на визитата си във френската столица министър-председателят ще проведе и редица двустранни срещи.

В програмата е включено и посещение в центъра за данни на „Eclairion“.

В делегацията, водена от Румен Радев, участват още вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.