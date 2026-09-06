Посолството на Китай: Честит Ден на Съединението на България!

По случай 6 септември – Деня на Съединението на България, Посолството на Китайската народна република в Република България отправя своите най-сърдечни поздравления към българското правителство и българския народ.

Китай и България споделят дългогодишно традиционно приятелство. Готови сме заедно с българската страна да продължим да насърчаваме развитието на приятелските отношения и сътрудничеството в полза на нашите два народа.

Пожелаваме на България просперитет и успешно развитие, а на българския народ – здраве и щастие!“