Петър Петров, „Възраждане“: Складът за летяща пепел няма място до домовете на хората

Общинските съветници от „Възраждане“ ще гласуват против инвестиционното намерение, ако то стигне до Столичен общински съвет

Столична община все още не е представила становище по инвестиционното намерение за площадка за третиране и складиране на летяща пепел с обща вместимост до 5000 тона в район „Връбница“, в близост до Северен парк и жилищни територии. Това стана ясно от отговора на министъра на околната среда и водите на въпрос, поставен от народния представител от „Възраждане“, Петър Петров от 24 МИР София.

Петров вече постави от парламентарната трибуна пред министъра опасенията на жителите на седем столични квартала и две съседни села, които се противопоставят на инвестиционното намерение. На 23 август те проведоха протест, а срещу проекта е изготвено и писмено възражение, подкрепено с подписи на местни жители.

От отговора на министъра стана ясно, че уведомлението за инвестиционното предложение на „Цем Трейд“ ЕООД е постъпило в РИОСВ – София на 28 юли 2026 г. Предвижда се обособяване на специализирана площадка за дейности по третиране и складиране на летяща пепел в район „Връбница“.

Инвестиционното намерение подлежи на процедура за допустимост. Ако бъде определено като допустимо от РИОСВ-София, след това ще бъде преценена необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда. След оповестяването му в РИОСВ – София са постъпили редица становища.

Район „Връбница“ е заявил, че представената до момента информация не е достатъчна, за да бъде определена допустимостта на инвестиционното намерение спрямо действащия Общ устройствен план на Столична община. От Столична община обаче все още не е постъпило становище в РИОСВ, въпреки че инвестиционното намерение е внесено и там.

Петър Петров определи липсата на позиция от Столична община като притеснителна и посочи, че тя е необходима за преценката за допустимост на инвестиционното намерение.

„За мен е притеснително, че все още няма получено в РИОСВ – София становище от Столична община, от кмета на Столична община. Би следвало такова да бъде представено, за да се направи преценката за допустимост.“, заяви Петров.

От възложителя предстои да бъде поискана допълнителна и подробна информация, включително за очакваните източници на отпадъка и последващата му реализация. Министърът подчерта, че на този етап най-важно е да бъде установено дали инвестиционното намерение е допустимо съгласно действащия Общ устройствен план на Столична община. Ако процедурата продължи, ще бъде проведена и консултация с Регионалната здравна инспекция за степента на въздействие върху човешкото здраве.

Към момента процедурата е в съвсем начален етап и няма окончателно административно решение, с което да е разрешена реализацията на инвестиционното предложение.

Петър Петров настоя Министерство на околната среда и водите да следи и контролира процедурата и действията на РИОСВ – София. Той заяви, че лично се надява инвестиционното предложение да не премине оценката за допустимост, заради сериозните притеснения на хората в района около Северен парк в София.

„Това, че на друго място евентуално не е допуснато да се направи един подобен склад за летяща пепел, не означава, че това трябва да бъде направено буквално до домовете на хората, които живеят в седем квартала и в две села“, заяви народният представител.

Петров беше категоричен, че ако инвестиционното намерение стигне до разглеждане в Столичен общински съвет по отношение на промяната на предназначението на имотите, общинските съветници от „Възраждане“ ще гласуват против.

Той призова МОСВ да осъществява наблюдение върху действията на РИОСВ – София и институциите да не допускат евентуално бездействие на Столична община да засили притесненията на жителите на района.

В отговора си министърът на околната среда и водите определи обществената чувствителност по темата като напълно основателна. Тя заяви, че при разглеждането на инвестиционното намерение трябва да бъдат оценени неговата допустимост, възможните рискове, местоположението на площадката, технологичните аспекти и въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

Министърът подчерта, че РИОСВ – София трябва да се произнесе професионално и независимо и заяви, че няма да бъде допуснат компромис със законодателството.